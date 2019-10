भगवान नेमीनाथ का वार्षिकोत्सव में हुए कलशाभिषेक

निवाई. सकल दिगम्बर जैन समाज के तत्वावधान में दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र गांव नला में बिचला मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव एवं कलशाभिषेक समारोह Anniversary and Kalabhisheka celebrations में श्रद्धालु उमड़ Devout crowd गए।

आयोजन समिति के संयोजक विमल जौंला ने बताया कि दो दिवसीय वार्षिकोत्सव Two day anniversary को लेकर अतिशय क्षेत्र नला में मूलनायक भगवान नेमीनाथ का क्षीरसागर Kshirsagar of Lord Neminath के जल से कलशाभिषेक समारोह Kalashabhishek ceremony with water किया गया, जिसमें श्रीजी की रजत माला Shreeji's Silver Mala पहनने का सौभाग्य सूरजमल रतनदेवी पाटनी जौंला, विमल जौंला सन्जू जौंला, पदमचंद निशा जैन, चन्द्रप्रकाश ममता जैन को भगवान की माला पहनने का मौका मिला।

समारोह का ध्वजारोहण Flag hoisting राजकुमार शाह ने किया। वार्षिक समारोह के चलते चौसठ रिद्धि मण्डल विधान आयोजित किया गया। मण्डल विधान मे पूजार्थियों ने गाजे बाजे से मण्डप पर श्रीफल अघ्र्य समर्पित किए। विधान के पश्चात भगवान नेमीनाथ की संगीत के साथ महाआरती की।

आयोजन समिति के संयोजक सुरेन्द्र टोंग्या एवं पुनित संघी ने बताया कि वार्षिकोत्सव एवं कलशाभिषेक कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर जैन भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कलाकारों ने जैन भजनों की प्रस्तुतियां दीं जिस पर श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य किए।

पदयात्रा रवाना

श्री जलदेवी पदयात्रा सेवा समिति की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे मालपुरा से 14वीं श्री जल देवी बावड़ी माताजी के पदयात्रा रवाना हुई। पदयात्रा को समाजसेवी किशन लाल चौधरी व उप जिला प्रमुख अवधेश शर्मा ने चामुण्डा माता मंदिर मेंं ध्वज की पूजा अर्चना कर पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह जानकारी समिति के गिरिराज सिंह ने दी। वहीं चावण्डिया ग्राम से माधोराजपुरा खेडा बालाजी के लिए पंचम पदयात्रा रवाना हुई।