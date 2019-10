करवा चौथ:पति की लम्बी उम्र की कामना की

टोंक. अखण्ड सुहाग की कामना Wish a happy eunuch को लेकर गुरुवार को जिलेभर में करवा चौथ Karva Chauth का पर्वमनाया गया। सुहागिनों ने पति की लम्बी उम्र की कामना Long husband की। महिलाओं की दिनभर मणिहारी, ब्यूटी पार्लर व साडिय़ों की दुकानों पर भीड़ रही। लाल चून्दड़ व पीले की साड़ी पहनकर महिलाओं ने शृंगार किया Women make up ।

read more : छलनी में चांद के दर्शन कर चौथ का व्रत खोला देखें तस्वीरें

समूह में बैठकर चौथ माता की कथा सुनी Heard the story of chauth mata । चौथ माता मन्दिर में सुबह से महिलाओं की भीड़ Mob of women रही। सास को पैर छूकर वस्तुएं भेंट की। रात में चन्द्र दर्शन के बाद महिलाओं ने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला। पति ने पत्नी को उपहार भेंट किया।

वहीं कई युवतियों ने भी अच्छे वर के लिए चौथ माता का व्रत रखा। इधर, पुलिस अधीक्षक टोंक आदर्श सिधू के आदेशानुसार जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा ने करवा चौथ पर सभी विवाहित महिला पुलिसकर्मचारियों को आधे दिन का अवकाश दिया।

read more : करवाचौथ पर पति ने पूरी नहीं की ये डिमांड तो पत्नी ने डंडे से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

मालपुरा. करवा चौथ पर गुरुवार को महिलाओं ने पति की लम्बी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रख करवा चौथ की कथा सुनी तथा चांद को निहारकर अपने पति की लम्बी उम्र एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना की।

read more : तम्बाकू के दुष्परिणामों को दर्शाने के लिए पत्रिका टीम की पहल, शॉर्ट फिल्म से तम्बाकू छोडऩे का दिया संदेश, देखें वीडियो

करवा चौथ पर रखा व्रत

देवली. सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का त्योहार गुरुवार को धार्मिक आस्था व भावना के साथ मनाया गया। इस मौके पति की लम्बी उम्र की कामना की गई।



महिलाओं की दिनभर मणिहारी, ब्यूटी पार्लर व साडिय़ों की दुकानों पर भीड़ रही। इस मौके पर उन्होंने समूह में बैठकर चौथ माता की कथा सुनी। वहीं पुलिस थाना परिसर स्थित चौथ माता मन्दिर में हजारों महिलाओं ने दर्शन कर पति की लम्बी उम्र की कामना की।

चौथ माता मन्दिर में सुबह १० बजे बाद से महिलाओं की खासी भीड़ रही। इसके बाद अपनी सास को पैर छुकर शृंगार की वस्तुएं भेंट की। इस दौरान रात चन्द्र दर्शन के बाद महिलाओं ने पति के हाथ से पानी पीकर

व्रत खोला।

read more : टोंक में हुई रोडवेजकर्मियों की प्रदेशस्तरीय रैली, सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का लगाया आरोप, नारे लगा किया प्रदर्शन

मन्दिर में उमड़ी श्रद्धा

टोडारायसिंह. कस्बे स्थित चौथ माता मन्दिर में गुरुवार को करवा चौथ पर आयोजित मेले में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के तहत कटला चौक स्थित प्राचीन चौथमाता मन्दिर में माता की झांकी सजाई गई। मेले में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमडऩे से मुख्य बाजार में रेलमपेल रही।

देर रात चन्द्रमा के दर्शन कर अर्घ दिया तथा व्रत उपवास खोला। मेले में कस्बे के अलावा बस्सी, भासू, थडोली, रामपुरा, प्रधाननगर, औझापुरा, सालग्यावास, फूट्यादेवरा, बासेड़ा, रतवाई समेत अन्य गांवों की महिलाओं ने हिस्सा लिया।



चांद को निहार खोला व्रत

दूनी. करवा चौथ पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने गुरुवार को पति की दीर्घायु कामना को लेकर उपवास किया।

बाद में देर रात सौलह शृंगार कर चांद को निहार चौथमाता की कहानी सुन उपवास खोला। क्षेत्र के घाड़, आंवा, धुवांकला, गैरोली, देवड़ावास, भरनी, सरोली, जूनिया सहित गांव-कस्बे में करवा चौथ पर्व पर महिलाओं ने उपवास रख चांद को निहार उपवास खोला।



अलीगढ़. कस्बे सहित तहसील क्षेत्र में गुरुवार को कार्तिक मास कृष्ण मास की चतुर्थी को मनाए गया। महिलाएं करवा चौथ पर रात्रि को चांद के दर्शन करने के पश्चात उपवास खोला तथा पति की लम्बी आयु की कामना की।



पलाई. सुहागिनों व अखण्ड सुहाग का प्रतीक करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए खासा महत्व रखता है। इस दिन चन्द्रमा व शिव परिवार की पूजा की जाती है।



पचेवर. सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की दीघार्यु के साथ ही परिवार की खुशहाली के लिए गुरुवार को करवा चौथ का उपवास रखा। उपवास के साथ ही महिलाओं ने पार्वती व चंद्रमा की भी उपासना की।