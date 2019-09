भगवान को श्रीफल ,कलशाभिषेक में उमड़े श्रद्धालु

टोंक. पर्युषण पर्व Paryushan के तहत जिलेभर में शनिवार को उत्तम सत्य धर्मकी पूजा Worship of the best true religion की गई। नवमी के शुभ अवसर पर On the auspicious occasion of Navami पाŸवनाथ मंदिर पुरानी टोंक में भगवान पाŸवनाथ का राकेश, मनोज, पदम, अशोक, धनराज ने अभिषेक एवं शांतिधारा Abhishek and Shantidhara की।

read more : एक-दूसरे समुदाय की भावना समझ त्यौहारों पर बनाए रखे सौहार्द व प्रेम- एएसपी

समाज के प्रवक्ता राजेश अरिहंत ने बताया कि मंदिर में गत बीस दिनों से चल रही तीन लोक मंडल विधान की पूजा की पूर्णाहुति Complete worship of legislation भी हुई। इस अवसर पर मंजू, शालिनी, श्वेता, मधु, सुनीता, संगीता, शकुंतला आदि मौजूद थीं। मंदिर समिति के विनोद बाकलीवाल ने बताया कि शाम को कलशाभिषेक समारोह का आयोजन हुआ।

इसके तहत भगवान पाŸवनाथ को सात खण्डिय स्वर्ण Seven gold जडि़त समोशरण में विराजमान किया गया। बाद में क्षीरसागर से जल Water from the ocean लाकर भगवान का कलशाभिषेक The gospel of God किया गया। इस अवसर पर राकेश, कमल, नीरज, मनोज, चौथमल, पदम, अनिल, अशोक आदि श्रद्धालु मौजूद थे।

read more : जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में नौनिहालों ने दिखाया हुनर

वहीं श्रीजी के चरणों में At Shreeji's feet रखी गई पुष्पमाला को श्रावक श्रेष्ठी को पहनाया गया। बाद में श्रीजी की महाआरती की गई। मधु लुहाडिय़ा ने बताया कि शुक्रवार रातत सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैन अन्ताक्षरी का आयोजन किया गया। इसमें आदिनाथ गु्रप की नीलम, अंतिमा, गरिमा, ऋषभ व अर्पित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

अशोक छाबड़ा ने बताया कि रविवार को जिलेभर के जैन धर्मावलंबियों की ओर से सुगंध दशमी पर्व मनाया जाएगा। शाम को सभी जैन मंदिरों में धूप का क्षेपण कर श्रीजी की आरती की जाएगी।

read more : महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर में पट्टों का वितरण किया

दिगंबर जैन नसियां अमीरगंज में पर्यूषण पर्व के पांचवे दिन शनिवार सुबह करीब 200 श्रद्धालुओं ने 48 रिद्धि-सिद्धि मंत्रों के साथ मूलनायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान पर स्वर्ण व रजत कलशों से अभिषेक एवं शांति धारा की गई। पंडित प्रमोद कुमार शास्त्री ने आयोजन कराया।



आदिनाथ भगवान, पदम प्रभु भगवान सहित 24 तीर्थंकरों के अघ्र्य समर्पित किए। प्रचार प्रसार मंत्री पवन कंटान ने बताया कि सोधर्म इंद्र नेमीचंद, धर्मचंद, बाबूलाल जैन, नरेंद्र जैन ने 18 अघ्र्य समर्पित किए। इस मौके पर पन्नालाल एवं विकास अत्तार ने भजन प्रस्तुत किए।

read more : दधीची जयन्ती पर शोभायात्रा निकाली, महिला मंडल की ओर से भजन प्रस्तुत किए

दस लक्षण महामंडल में विधान सोलह कारण पूजा, पंचमेल पूजा, दशलक्षण महामंडल विधान पूजा, महावीर भगवान पूजा, पुष्पदंत भगवान की पूजा की। इससे पहले शुक्रवार रात अंताक्षरी प्रतियोगिता हुई।

इसमें उत्तम मार्दव धर्म टीम की राजकुमारी अत्तार, निर्मला, नीलू जैन, उत्तम क्षमा धर्म टीम की सुनीता सेठी, महक, गुड्डी जैन विजेता। दिगंबर जैन बड़ा तख्ता मन्दिर में अभिषेक, शांतिधारा एवं नित्य नियम पूजन किया।