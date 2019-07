मनुष्य जीवन अनमोल रत्न-इन्द्रनन्दी

मालपुरा. आचार्य इन्द्रनन्दी Acharya Indranadi के सान्निध्य में अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी में चल रहे दो दिवसीय नन्दीश्वर दीप विधानमण्डल Nandishwar Deep Legislature में रविवार को मंत्रोच्चारण mantrochchaaran के साथ अघ्र्य चढ़ाए।

पं.मनोज शास्त्री की देखरेख में आयोजक परिवार के सुकुमार झण्डा सहित विधानमण्डल में 108 इन्द्र-इन्द्राणियों ने मंत्रोच्चारण mantrochchaaran के साथ अघ्र्य चढ़ाए। इस अवसर पर आचार्य इन्द्रनन्दी ने कहा कि मनुष्य तन चेतन Man tan chetan की प्राप्ति के लिए मिला है। उसे केवल वेतन कमाने में ही नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जीवन अनमोल रत्न Human life priceless gem है।

इस पर्याय से ही परमात्मा Divine पद की प्राप्ति तक पहुंचा जा सकता है। केवल मनुष्य ही जन्म के समय मु_ी बांधकर आता है। मनुष्य जीवन को योग, त्याग, तप व संयम Yog , Sacrifice , tenacity and patience में लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जीवन में खुशियों happiness in life के लिए मानवीयता, सदाचारता, विवेक के गुणों का समावेश Incorporation of properties होना चाहिए।

आचार्य ने कहा कि बिना लक्ष्य की जिन्दगी एक दीमक लगे वृक्ष के समान है जो हवा के झोके में ही धराशायी हो सकता है। इस अवसर पर मुनि क्षमानन्दी, मुनि निपूण नन्दी, आर्यिका कनकश्री माताजी सहित समिति अध्यक्ष महावीर सूराशाही, मंत्री आशुतोष सिंहल, अग्रवाल समाज चौरासी अध्यक्ष हुकमचन्द जैन,मीडिया प्रभारी महेन्द्र जैन, कोषाध्यक्ष गोविन्द नारायण जैन, शांतिलाल जैन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।

मालपुरा. सावन में उपखण्ड के जयसिंहपुरा गांव स्थित हणुति हनुमान मन्दिर में श्री हरिहर महादेव मन्दिर में बरसात की कामना लेकर सहस्त्र घट का आयोजन किया गया। पं. मनीष शास्त्री के सान्निध्य में मुकेश शर्मा, रामजीलाल शर्मा, नन्दकिशोर शर्मा, कन्हैया लाल शर्मा ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान महादेव का सहस्त्र घट किया।

इस अवसर पर भगवान महादेव के पंचामृत अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में गोविन्द नारायण शर्मा, कन्हैया लाल बाहेती, अंकित जैन, रामसिंह, श्योजीराम, रामचरण, गोपाल गुर्जर सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे। महामृत्युंजय के जाप भी किए गए। भगवान श्री हरिहर महादेव की सिंह अवतार की झांकी भी सजाई गई।

टोंक. कंकाली माता मन्दिर में चल रही शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में रविवार को शिव-पार्वती प्रसंग का आयोजन सजीव शिव पार्वती विवाह के साथ हुआ। पुजारी दुर्गालाल ने बताया कि मन्दिर में कथा का वाचन आचार्य महेश शास्त्री कर रहे हैं। रविवार को आचार्य ने शिव पार्वती विवाह प्रसंग सुनाया। श्रद्धालुओं ने सजीव झांकी के दर्शन किए।