शराब से कई घर हो रहे हैं बर्बाद

टोंक. शहर वार्ड 45 स्थित गोल डूंगरी में आबादी के बीच लगी शराब की दुकान wine shop को हटवाने की मांग Demand for removal को लेकर क्षेत्र के लोगों ने आबकारी विभाग Excise Department तथा कलक्ट्रेट सभागार में प्रदर्शन Performance in Collectorate Auditorium किया।

read more : बीसलपुर बांध में पानी की आवक हुई कम, दो गेट खोल बनास में 12 हजार 20 क्यूसेक पानी की निकासी जारी

लोगों ने कहा कि शराब से कई घर बर्बाद Many houses ruined by alcohol हो गए हैं। लोग शराब के चक्कर में People are inebriated गहने तथा सामान गिरवी रख रहे हैं। ऐसे में आबादी क्षेत्र से शराब की दुकान हटाई Liquor store removed from populated area जाए।

उन्होंने आबकारी अधिकारी तथा जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराब की दुकान हटवाने की मांग की है। ज्ञापन में विनोद, राजेश, धनराज, खेमराज, नवरतन, रामप्रसाद, छोटू, मूली आदि ने बताया कि गोल डूंगरी में आबकारी विभाग ने घनी आबादी के बीच शराब की दुकान आवंटित कर दी।

read more : तय समय में नहीं हुए मूर्ति खंडित करने के आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीण देंगे गांव के छतरी चौराहे पर धरना

जबकि इसकी लगातार आपत्ति जताई गई। शराब की दुकान पर दिनभर लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोग शराब के नशे में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। महिलाओं ने बताया कि कई लोग शराब के आदि हो गए हैं। वे शराब के लिए सामान तक बेच रहे हैं। ऐसे में दुकान को बंद कराया जाए।

read more : 30 दिन में पुलिस खोलेगी कांस्टेबल मुकेश जाट की हत्या का राज, बंद कमरे में हुई वार्ता में बनी सहमति के बाद अनशन हुआ समाप्त

पानी के लिए लगाया जाम

शराब में बस स्टैण्ड के समीप की कॉलोनी के महिला-पुरुष ने नलों में पानी नहीं आने पर सडक़ जाम कर दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जलदाय विभाग के अभियंताओं को बुलवाया। अभियंता की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोला। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि बस स्टैण्ड के समीप की कॉलोनियों में नलों से पानी नहीं आ रहा है।

इसकी कईबार शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद जलदाय विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में मजबूरन लोगों को सडक़ जाम करनी पड़ी। मौके पर पहुंचे कनिष्ठ अभियंता ने पानी समस्या का समाधान जल्द कराने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया।

read more : 36 घंटे बाद बनास में बहे दो में से एक युवक का मिला शव, एक की तलाश जारी

ग्रामीणों ने दिया धरना

पीपलू(रा. क.). उपखंड क्षेत्र के राणोली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक के नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने 2 घंटे तक अस्पताल के सामने बैठकर धरना दिया। साथ ही प्रशासन से मांग की गई कि यदि चिकित्सक नहीं लगाया गया तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे।ग्रामीण छोटू लाल मीणा ने बताया कि 2 साल से यहां चिकित्सक बाती गुर्जर कार्यरत है,

लेकिन वह प्रतिनियुक्ति पर जयपुर होने के कारण है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाता है। ग्रामीणों ने पिछले दिनों जिला कलक्टर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अवगत करवाया गया है उसके बावजूद भी डॉक्टर के प्रति किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।



ग्रामीणों ने जल्द से जल्द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक लगाने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व सरपंच से श्रवणलाल खटीक, मीणा समाज पीपलू ब्लॉक अध्यक्ष छोटू लाल मीणा, सुरेश जांगिड़ सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे।