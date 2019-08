पंचायत प्रशासन की अनदेखी , दुर्घटना का सबब बने कीचड़ भरे रास्ते

Mud deposited on the way पंचायत प्रशासन की अनदेखी के चलते मोर कस्बे स्थित कीचड़ भरे मुख्य रास्ते राहगीरों के लिए दुर्घटना का सबब बने हुए है।