नवरात्र: दुर्गाष्टमी पर सुख-समृद्धि एवं वंशवृद्धि की कामना, मंदिरों में सजाई झांकियां

टोंक. नवरात्र पर जिलेभर के मंदिरों में विभिन्न आयोजन चल रहे हैं। दुर्गाष्टमी के मौके पर माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ Crowd of devotees in the temples of Mother रही।

देवली. दुर्गाष्टमी के मौके पर घर-घर में कुल देवी Total Goddess in every household (दिहाड़ी माता) की पूजा-अर्चना Worship की गई। इस दौरान क्षेत्र के शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं Devotees on Shaktipeeth की खासी भीड़ रही। श्रद्धालुओं का दर्शनों के लिए तांता लगा रहा।

दुर्गाष्टमी के चलते सुबह 5 बजे से ही पदयात्रियों व वाहनों से जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लोगों ने परिजनों सहित शक्तिपीठों पर पहुंचकर दर्शन Visiting Shaktipeeth किए। इनमें कुंचलवाड़ा स्थित बीजासण माताजी Seed mother व चांदली माताजी के यहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रही।

चांदली माताजी मन्दिर में पुलिस व मन्दिर समिति को व्यवस्था करनी पड़ी। श्रद्धालुओं ने माता दर्शन कर नारियल व चावल को भोग लगाया। इस दौरान बीजासण व हिंगलाज माता मन्दिर परिसर में मेले का आयोजन हुआ।

इधर, घर-घर दिहाड़ी माता को चावल, लापसी का भोग लगाया तथा अपने कुल, परिवार के सुख-समृद्धि एवं वंशवृद्धि की कामना की। इस मौके पर नवरात्र अनुष्ठान कर रहे श्रद्धालुओं ने कन्याओं को भोजन भी कराया तथा घरों में शस्त्र पूजन किया गया। शहर की बंगाली कॉलोनी में चल रहे 49वें दुर्गा पूजा महोत्सव में प्रतिदिन धार्मिक आयोजन हो रहे है।

कार्यक्रम महासचिव अशोक मण्डल ने बताया कि प्रतिदिन डांडिया, वेशभूषा व स्टेज कार्यक्रम हो रहे है। इसके तहत मां दुर्गा की झांकी सजाई गई।

निवाई. नवरात्र महोत्सव के दौरान रविवार को दुर्गाष्ठमी पर्व धार्मिक अनुष्ठानों और विभिन्न पूजाओं के साथ मनाया गया। दुर्गाष्ठमी पर शहर के विभिन्न मंदिरों में झांकियां सजाई गई। शहर के आराध्य देव भगवान चारभुजानाथ,

राधागोपाल मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर, ब्रह्माणी माता मंदिर, ज्वालामाता मंदिर, कंकाली माता मंदिर, मोरियावाले बालाजी मंदिर, बावड़ी वाले बालाजी मंदिर, बस स्टैण्ड बालाजी मंदिर, विश्वशांति आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुए।