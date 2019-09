सडक़ निर्माण में लापरवाही, दुकानदारों ने किया प्रदर्शन

लाम्बाहरिसिंह. लाम्बाहरिसिंह से बागड़ी गांव तक निर्माणाधीन ग्रामीण स्टेट हाइवे Rural State Highway under construction में अनियमितता Irregularity बरतने पर ग्रामीणों ने नारेबाजी Villagers shouted slogans कर प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों ने बताया कि संवेदक ने चौराहे पर निर्माण सूचना Construction information बोर्ड सडक़ पटरी पर लगा दिए। वहीं निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं Construction is not quality होने से दरक गया है। वहीं सडक के दोनों किनारों पर फूटपाथ निर्माण Sideways construction on edges के लिए इंटर लॉकिंग, सीमेन्ट ब्लॉक गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं किया जा रहा है।

मालपुरा रोड चौराहे पर स्थित गिरीराज वैष्णव की दुकान से ट्रांसफार्मर तक पूर्व में निर्मित नाली निर्माण का सुदृढीकरण कार्य शुरु नहीं करने से सडक़ किनारे पानी भरने से नाराज दुकानदारों व ग्रामीणों Angry shopkeepers and villagers ने मालपुरा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंप नाली निर्माण की मांग की थी,

इससे एसडीओ ने सहायक अभियंता को आवश्यक कार्यवाही कर जल्द नाली निर्माण Chop Drain Construction करने के आदेश देने के दो माह गुजरने के बावजूद भी नाली निर्माण नहीं किया गया, इससे नवनिर्मित सडक़ किनारे पानी भरने से नाराज दुकानदारों ने रोष व्यक् त कर शनिवार को नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।

टोंक. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पद पर सतीश पूनियां के मनोनीत होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियोंं ने घंटाघर पर आतिशबाजी कर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर खुशी जताई।

पीपलू (रा.क.). अरनियाकाकड़ में पोषण सप्ताह मनाया गया। इसके तहत बच्चों को पोषित आहार दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लीलावती शर्मा ने बताया की मास्टर ट्रेनर मदनलाल बैरवा ने बच्चों को दिए जा रहे हो पोषित आहार की गुणवत्ता का स्वाद चखा। जहां बच्चों को दिया गया पोषण आहार संतोषजनक पाया गया। इस अवसर पर आशा सहयोगिनी ललितागिरी, सहायिका पुष्पा शर्मा आदि मौजूद रहे।