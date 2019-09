मोक्ष कल्याणक पर चढ़ाया निर्वाण लड्डू

टोंक. श्री दिगंबर जैन नसिया अमीरगंज में पर्युषण पर्व Paryushan festival in Amirganj के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर्व Anant Chaturdashi festival मनाया गया।

समाज के प्रवक्ता पवन कंटान एवं कमल सर्राफ ने बताया कि दशलक्षण महामंडल South south विधान में इन्द्र व इंद्राणियों Indra and Indrani ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा Worship of the best celibacy religion की एवं वासुपूज्य भगवान सहित चौबीसों भगवान Twenty four god की पूजा अर्चना की गई।

इसके बाद वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक Moksha Kalyanak पर्व मनाया, जिसमें श्रावक को द्वारा वासुपूज्य भगवान की पूजा अर्चना Worship and all कर निर्माण कांड बोलकर निर्वाण लड्डू चढ़ाया Nirvana laddu गया।

सांस्कृतिक मंत्री विकास अत्तार ने बताया जैन नसिया एवं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर तख्ता श्रीजी के सामूहिक कलशाभिषक Mass pesticides का कार्यक्रम आयोजित किया गया।



पर्युषण पर्व के अंतिम दिन गुरुवार को पटेल सर्कल स्थित जिनालय में ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा की गई। शान्तीधारा का सौभाग्य रतन लाल,नेमीचन्द,ऋ षभ कासलीवाल पारोली वालों को प्राप्त हुआ।

इसके साथ ही चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन व जैन पाठशाला की स्थापना के लिए कलश स्थापना का सौभाग्य मुकेश कुमार, जितेन्द्र कुमार व वासु पूज्य भगवान के लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य सामूहिक रूप से सुरेन्द्र कुमार जैन,

रविन्द्र जैन, जितेन्द्र जैन, वैभव पाटनी निवारिया वाले व रवि कुमार, राकेश कुमार, जितेन्द्र कासलीवाल मालपुरा वालों को प्राप्त हुआ। बुधवार रात्रि को बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई,

जिसमें 6 वर्ष से 10 वर्ष में प्रथम पंछील पाटनी, द्वितीय पीऊ जैन, तृतीय जियान्सी जैन व 11 से अधिक आयु वर्ग में माही जैन व केशवी जैन दोनों प्रथम, अकसिता जैन द्वितीय व सिद्धी जैन तृतीय घोषित किए गए।

मालपुरा. अनन्त चतुर्दशी के पावन पर्व पर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर मंदिरों में जाकर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा-अर्चना की। आदिनाथ जैन मंदिर, पाŸवनाथ दिगबर जैन मंदिर, मंदिर चौधरियान, मंदिर टोडान, मंदिर तेरापंथियान, पाण्डूकशिला स्थित शंातिनाथ मंदिर में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा-अर्चना की गई।

अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी में आचार्य इन्द्रनन्दी ने धर्मसभा मेंकहा कि अपनी आत्मा में रमण करना ही ब्रह्मचर्य है। शाम को कलशाभिषेक का आयोजन किया गया। आदिनाथ युवा सेना कि ओर से अग्रवाल दिगबर जैन मंदिर में 108 दीपकों से भगवान की भव्य आरती की गई।

बुधवार रात पाŸवनाथ दिगंबर जैन मंदिर गांधी पार्क में सुपर 10 सैकंड प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भागचंद जैन व नोरत मल जैन ने दीप जलाकर किया। इसमें प्रथम पुरस्कार पवन जैन संगम, द्वितीय पुरस्कार शुभम सूराशाही, तृतीय पुरस्कार अभिषेक जैन ने जीता। संचालन मनीष जैन टोरडी ने किया।