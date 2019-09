दो मिनट में डेढ़ लाख की नकदी चोरी

मालपुरा. कस्बे में सोमवार तडक़े चार बजे चोर सुभाष सर्किल स्थित श्री आदिनाथ मेडिकल्स के शटर तोडकऱ दुकानShutter break shop में रखे डेढ़ लाख रुपए चुराकर Stealing lakhs of rupees ले गए।

श्री आदिनाथ मेडिकल्स पर सुबह चार बजे चोरों ने दुकान के शटर को लोहे की रॉड से ऊंचा कर Elevated with iron rod तथा दुकान में प्रवेश कर टेबल के दराज में रखे लगभग डेढ़ लाख रुपए को निकाल कर ले गए।

लोगों को सुबह घटना का पता लगने पर थाना पुलिस व मेडिकल Police and Medical के उपर मकान में रहने वाले मेडिकल मालिक को जानकारी दी।

शहर के मुख्य चौराहे पर At the main square हाई मास्क लाइट की रोशनी के बीच स्थित मेडिकल की दुकान में चोरी होने से नागरिकों व दुकानदारों Citizens and shop में पुलिस की गश्त की लापरवाही Negligence पर गहरी नाराजगी Deep resentment जताई।

वहीं दुकान मालिक ने बताया कि सीसीटीवी के फुटेज के अनुसार चोरों ने शटर ऊंचा करने के बाद मात्र दो मिनट में ही रेक से रुपए निकालने की वारदात को अंजाम दिया।

वहीं दुकान मालिक ने बताया कि रात्रि को लगभग 11 बजे तीन संदिग्ध युवक निकट स्थित चिकित्सालय में आए तथा बाहर बरामदे में ही सो गए थे। चिकित्सालय का सीसीटीवी कैमरा बंद होने के कारण युवकोंं की पहचान नहीं हो पा रही है।

वहीं इससे पूर्व नवीन मंडी बाजार में बालकिशन सोनी, बबलू अजमेरा व भागचंद कागला के मकान के बाहर खड़े वाहनों की पेट्रोल पाइप काटकर तीनों ही गाडिय़ों का पेट्रोल चुरा ले गए। वहीं तीन दिन पूर्व सुभाष सर्कल स्थित रेखा देवी मेमोरियल चिकित्सालय के बाहर खड़ी एक बाइक का कार्बाेरेटर भी खोल ले गए थे।



लाखों के जेवर व नकदी पार आवां. चोरों ने सोमवार शाम को कस्बे के चेतन लाल बैरवा के घर से लाखों के जेवर और नकदी पार कर ली।

पारस और गोपाल बैरवा ने बताया कि घटना के समय घर मे कोई मौजूद नहीं था। शाम को उनको उनके कमरों और सामान रखे बक्से के सामान के ताले टूटे मिले। परिवारजनो ने बताया कि चोरी हुए जेवरातों मे कनकती, झांझर, चूडिय़ां, अगूंठी, नथ, पायजेब इत्यादि शामिल है।