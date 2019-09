शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में शांति मण्डल विधान का आयोजन

निवाई. सकल दिगम्बर जैन समाज Sakal Digambar Jain Society की ओर से आचार्य विभव सागर Acharya Vibhav Sagar के सान्निध्य में शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर Shantinath Digambar Jain Temple में शांति मण्डल विधान Peace board legislation का आयोजन किया गया।

इसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया Devotees took part । जैन समाज के प्रवक्ता विमल जैन ने बताया कि दो दिवसीय शांति मण्डल विधान Two day peace board legislation में सर्वप्रथम मूलनायक भगवान शांतिनाथ की शांतिधारा Shantidhara of Lord Shantinath नरेश कुमार व सुनिता जैन ने की।

विधान मण्डल में इन्द्र इन्द्राणियों Indra Indrani ने क्षीरसागर के जल The waters of the ocean से सामूहिक कलशाभिषेकMass urn किया।

इसके बाद पं. सुरेश शास्त्री के सान्निध्य में सोधर्म इन्द्र नरेश कुमार जैन एवं महिला मण्डल Women's board की संगठन मंत्री सुनीता जैन सहित सभी इन्द्र इन्द्राणियों ने मण्डल पर पांच मंगल की स्थापना कर शांति मण्डल विधान की रचना की। इसमें देव शास्त्र गुरु पूजा के साथ विधान की पूजा संगीत के साथ की।

विधान में संगीतकार दुर्गेश एण्ड पार्टी नैनवां ने भजन प्रस्तुत किए। श्रद्धालुओं ने नृत्य किए। इस अवसर पर इन्द्रमल जैन, विमल भाणजा, मनोज जैन, ज्ञानचन्द भाणजा, नरेन्द्र जैन, लालचन्द जैन, पदमचंद जैन, मुन्नी देवी भाणजा सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे।