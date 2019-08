video : पदयात्रियों ने कल्याणधणी के दर्शन कर मन्नतें मांगी

मालपुरा. उपखण्ड के डिग्गी गांव में चल रहे लक्खी मेले lakkhi Fair के चौथे दिन शुक्रवार तक लगभग ढाई लाख पदयात्रियों Two and a half million pedestrians ने कल्याणधणी Kalyanadhani के दर्शन किए। मन्दिर में श्रीजी के दर्शनों Views of Shreeji के लिए श्रद्धालुओं Devotees की कतार लगी रही।

read more : बनास में खननकर्ताओं ने रपट के पाइप को जाली से कर दिया बंद

बाउंसरों, बेरिकेटिंग व पुलिस सुरक्षा के मध्य पदयात्रियों Pedestrians ने कल्याणधणी Kalyanadhani के दर्शन कर मन्नतें मांगी। दर्शन कर लौट रहे पदयात्रियों के वापिस लौटने के कारण रोडवेज बसों Roadways buses में सुबह से ही पदयात्रियों Pedestrians की भीड़ लगी रही।

मंगला आरती Mangla Aarti के साथ ही पैदलयात्रियों Pedestrians के मंदिर में श्रीजी के दर्शनों Views of Shreeji के लिए कतार लगना शुरु हो गई जो दोपहर तक चलती रही। चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। जयपुर सहित कई स्थानों की पदयात्राएं पहुंची जिससे पदयात्रियों की श्रीजी के दर्शनों Views of Shreeji के लिए कतार लगी रही।

read more : बुक लवर डे: लेखन को बनाया जीवन का हिस्सा, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया

विजय सागर तालाब में पदयात्रियों की सुरक्षा में लगे एनडीआरएफ टीम के सुरक्षाकर्मी सहित पुलिसकर्मी स्नान करने वाले पदयात्रियों Pedestrians को बार-बार गहराई की तरफ नहीं जाने की हिदायत दे रहे है। वहीं चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई।

read more : सालों से बंद जीएसएस के ताले खुले तो कार्यालय में भरा था बारिश का पानी, ग्रामीणों ने व्यवस्थापक को सुनाई खरी-खोटी

आज चढ़ेगा ध्वज

जयपुर से रवाना हुई 54 वीं लक्खी पदयात्रा का समापन शनिवार को होगा। श्रीजी शर्मा लोहेवाला सहित पदयात्रियों Pedestrians की ओर से लाए गए पदयात्रा के प्रतीक ध्वज को शाम 4 बजे बस स्टैण्ड स्थित कल्याण धर्मशाला से बैण्ड-बाजों Band banquet के साथ रवाना होंगे तथा नाचते-कूदते पदयात्री Dancing pedestrians श्रीजी के मन्दिर पहुंचेंगे जहां पदयात्रा का ध्वज चढ़ाया जाकर महाआरती की जाएगी। रात्रि में गढ़ परिसर में सत्संग व कीर्तन का आयोजन होगा।