धार्मिक: मंदिरों में गूंजे जयकारे, उमड़े श्रद्धालु

देवली. नवरात्र की समाप्ति के बाद विजयादशमी Vijayadashami के मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जा रहे कार्यक्रम की दुर्गा प्रतिमाओं Durga idols का मंगलवार शाम विसर्जन किया गया।

इस दौरान सीआइएसएफ बल के डीआइजी दिग्विजय सिंह की अगुवाई में मां दुर्गा की प्रतिमा का बोरड़ा स्थित बनास नदी में विर्सजन Immersion in Banas River किया। इससे पहले आरटीसी के मुख्य द्वार से बल के अधिकारी व जवान नाचते-गाते शोभायात्रा के रुप में निकले। शाम को बनास नदी में प्रतिमा का विर्सजन किया।

इसी प्रकार सीआइएसएफ की आरक्षित छठी व नवीं आरक्षित बटालियन में मनाए जा रहे नवरात्र महोत्सव Navratri Festival की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।

उधर, अटल उद्यान में विजयदशमी पर रावण सहित पुतलों का दहन Burning of mannequins किया। कार्यक्रम स्थल पर भी साहसिक करतब दिखाएं। समापन पर पालिकाध्यक्ष रेखा जैन ने भगवान राम का राजतिलक किया। इसी तरह पनवाड़ गांव में भी रावण के पुतले का दहन किया गया।

पुलिस जाप्ते के बीच रावण दहन

पलाई. कस्बे में पंचायत की ओर से विजयादशमी के पर्व पर छीपों के बालाजी मन्दिर से भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान की सजीव शोभायात्रा निकाली Procession out गई। शोभायात्रा जुलूस के साथ बालाजी मन्दिर से सरपंच रामभरोसी मीणा ने पूजा-अर्चना Worship and all कर शोभायात्रा को रवाना किया।

राजकीय उमावि के खेल मैदान में रावण दहन करने आए भगवान श्रीराम व लक्ष्मण की जींवत झांकी देख वातावरण जयकारों से गूंज उठा। बाद में खेल मैदान में 25 फीट रावण के पुतले का दहन किया गया। वहीं अतिसंवेदन्शील पंचायत होने पर गत वर्षों से भगवान श्रीराम का जुलूस व रावण का दहन पुलिस जाप्ते के बीच हुआ।

इस दौरान सरपंच रामभरोसी मीणा, राधेश्याम शर्मा, पूर्व सरपंच गोपीलाल मीणा, महावीर नामा, अंगद मीणा, बीठल नामा, चेतराम रामवतार मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।