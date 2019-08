धार्मिक: इतनी कृपा तो सांवरे बनाए रखना

देवली. श्रीसेठ सांवरिया विकास समिति देवली की ओर से हर वर्ष जाने वाली सांवरिया सेठ पदयात्रा Sanwaria Seth Padyatra बुधवार सुबह धूमधाम के साथ रवाना Departed with pomp हुई। इस दौरान पदयात्रा का शहर में कई जगहों पुष्प वर्षा कर स्वागत Flower Rain welcomed हुआ।

read more : पट्टा मिसल पर हस्ताक्षर करने का पटवारियों ने विरोध कर एसडीओ के समक्ष रखा अपना पक्ष

समिति महामंत्री कुन्दन राजावत ने बताया कि इस दौरान बावड़ी बालाजी मन्दिर परिसर में सांवरिया सेठ की फूलों से मनमोहक झांकी सजाई Adorable tableaux decorated with flowers गई। मन्दिर परिसर में एकत्र हुए पदयात्री बावड़ी बालाजी मन्दिर में पूजा-अर्चनाWorship in the temple कर रवाना हुए। भजनों पर नाचते-गाते Dancing and singing hymns रवाना हुए पदयात्रियों Pedestrians का शहर में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा का स्वागत किया।

पदयात्रा पुलिस थाना, गुरुद्वारा रोड, जहाजपुर रोड होते हुए पहले पड़ाव जहाजपुर के लिए रवाना हुई। इसमें देवली शहर, दौलता, सांवतगढ़, दाबड़दुम्बा सहित गांवों के पदयात्री शामिल हुए। पदयात्रियों के परिजन ऊंचा तक परिजनों को विदा करने गए।

read more : बीसलपुर के जलग्रहण क्षेत्र में पानी की आवक हुई कमजोर, बांध से बनास में पानी की निकासी घटाई

समिति के रघुवीर सिंह शक्तावत ने बताया कि पदयात्रा आगामी 29 अगस्त को पहुंचकर मन्दिर पर ध्वज अर्पित करेगी। इस दौरान मण्डल अध्यक्ष गणराज गुर्जर, पदयात्रा समिति अध्यक्ष अमरचंद गुप्ता, ओमप्रकाश माहेश्वरी, रघुवीर सिंह शक्तावत, मनीष अरोड़ा, टीकम जैन, आलोक मोदी व्यवस्था बनाएं साथ चल रहे थे।



डिग्गी पदयात्रा रवाना- नासिरदा से श्रीडिग्गी कल्याण महाराज जाने वाली पदयात्रा बुधवार को रवाना हुई।ग्रामीण धर्मेन्द्र नामा ने बताया कि पदयात्री विधिवत पूजा कर रवाना हुए, जो आगामी 23 अगस्त को कल्याणधणी के पहुंचकर ध्वज अर्पित करेगी।

read more : फेसबुक पर भडक़ाऊ पोस्ट डालने पर दो समुदाय आमने-सामने

मोटर साइकिल रैली निकाली

नगरफोर्ट. अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ की ओर से भगवान धरणीधर जयंती के उपलक्ष में धाकड़ समाज द्वारा मोटर साइकिल रैली निकाली। वाहन रैली वैदिक मंत्रो से गाजे-बाजे एवं जयकारों व जुलूस के साथ रवाना होकर समरावता, कचरावता, रजलावता व पलाई होती हुई माण्डकला में श्री धरणीधर भगवान मन्दिर प्रागंण तक निकाली गई।

read more : जेसीबी से अतिक्रमण हटा गांव में भरे बरसात के पानी को निकाला

रैली में श्रद्वालु डीजे की धुन पर जमकर थिरकते हुए गए। जगह-जगह पुष्प वर्षा, आतिशबाजी से स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रभुलाल कसोलिया, धाकड़ महासभा जिलाध्यक्ष मदनलाल धाकड़, छात्र परिषद जिलाध्यक्ष नरेश धाकड़, प्रदेश मंत्री मुकेश धाकड़, मोहन कटारिया, राजूलाल नागर, मिडिया प्रभारी द्यश्योजी लाल धाकड़, आत्माराम नागर, मनराज नागर, अशोक धाकड़, गजेन्द्र धाकड़, सत्यनारायण धाकड़, रामराय नागर सहित अनेक समाज बन्धु मौजूद थे।

नगरफोट.र्मोटर साइकिल रैली निकालते हुए युवा संघ।