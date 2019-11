धार्मिक कार्यक्रम: जीवन में सिद्धान्तों का हमेशा पालन करें: आर्यिका

डिग्गी. अग्रवाल सेवा सदन में सोमवार को गणिनी आर्यिका विशुद्धमति Ganini Aryika Vishudhamati व आचार्य इन्द्रनन्दी Acharya Indranandi का ससंघ बैण्ड-बाजों के साथ मंगल प्रवेश Mars entrance with band-eagle हुआ। अग्रवाल समाज चौरासी अध्यक्ष हुकमचन्द जैन, मंत्री अनिल सूराशाही, कोषाध्यक्ष गोविन्द नारायण जैन,

जयपुर ब्लॅाक अध्यक्ष महेन्द्र पराणा वाले जयपुर, जैन समाज डिग्गी के हुकमचन्द जैन, प्रकाश चन्द जैन, महावीर प्रसाद गोयल, राजकुमार सेठी, रामपाल जैन, हेमलता जैन, कविता जैन सहित समाज के महिला-पुरुषों Men and women of society ने आर्यिका व आचार्य संघ की अगवानी की।

डिग्गी मोड़ से अग्रवाल सेवा सदन तक जगह-जगह चरण-प्रक्षालन व जयकारों Stage wash and cheer के साथ स्वागत किया। एक साथ दो संघों के संतों Saints of two associations व आर्यिकाओं के सेवा सदन में आने से डिग्गी में धर्ममय वातावरण बना हुआ है।

सेवा सदन में धर्मसभा को सम्बोधित करते हुए आर्यिका विशुद्धमती ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी ने जैन समाज को जो सिद्धान्त बताए है, समाज के लोगों को हमेशा उनका अनुसरण करना चाहिए। जैन धर्म में त्याग पर विशेष जोर दिया है, ऐसे में समाज के लोगों को जीवन में हमेशा अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा का पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष हुकमचन्द जैन ने बताया कि आर्यिका विशुद्धमती व आचार्य इन्द्रनन्दी के सान्निध्य में अग्रवाल सेवा सदन में 27 से 14 दिसम्बर तक सोलह दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान महाअनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन 16 विधानमण्डलों पर 16 पुण्यार्जक परिवारों के द्वारा मण्डल विधान में पूजा-अर्चना की जाएगी।

पंच खंडपीठ के परिक्रमा हुई शुरू

निवाई. पंच खंडपीठ श्री घाटी वाले बालाजी धाम नोहटा में पंच खंडपीठ का परिक्रमा मार्ग सोमवार से शुरू हुआ। इस अवसर पर पंच खंडपीठ श्रीघाटी वाले बालाजी धाम की ओर से सेवा संकल्प समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें सहयोग करने वाले दानदाताओं का संत शंकरगिरी, संत प्रकाशदास और प्रकाश ने माल्यार्पण कर और प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया।

इस अवसर पर पंच खंडपीठ से जुड़े हरिराम किवाड़ा, आरडी गुर्जर, गिर्राज चौधरी, श्योजीराम जाट, रामजीवन चौधरी समेत अनेक लोग मौजूद रहे। इस दौरान संत प्रकाशदास ने भजनों की रसधार बहाई। प्रवचन के माध्यम से पंच खंडपीठ का महत्व बताया। कार्यक्रम का संचालन हरिराम किवाड़ा ने किया।