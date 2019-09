धार्मिक कार्यक्रम: भगवान नेमिनाथ का वार्षिक कलशाभिषेक किया

टोंक. पूर्णिमा के अवसर पर On the occasion of full moon शुक्रवार को नेमिनाथ मंदिर पुरानी टोंक में भगवान नेमिनाथ का वार्षिक कलशाभिषेक समारोह Annual Kalabhisheka ceremony आयोजित किया गया, जिसके तहत प्रात: भगवान नेमिनाथ का अभिषेक एवं शांतिधारा Abhishek and Shantidhara की गई ।

इसके बाद नित्य नियम पूजा-चौबीस Daily rule of worship तीर्थंकर पूजा के बाद नेमिनाथ मंडल विधान की रचना कर पांच मंगल कलश Paanch mangal kalash स्थापित किया गए। नेमिनाथ विधान की पूजा Legislative worship के तहत भगवान को 135 अघ्र्य एवं श्री फ ल चढ़ाए गए। इस अवसर पर मंदिर में मनोज पाटनी अजय कोठारी, तेजेंद्र छाबड़ा, मनोज सोनी अशोक छाबड़ा सहित कई श्रद्धालु Faithful मौजूद थे

समाज के प्रवक्ता राजेश अरिहंत ने बताया कि सायंकाल मंदिर में वार्षिक कलशाभिषेक समारोह हुआ, जिसमें भगवान नेमीनाथ को रजत जडि़त समोशरण में विराजमान किया गया । क्षीर सागर से जल लाकर भगवान का वार्षिक कलशाभिषेक किया गया।



समाज के मंत्री शैलेंद्र चौधरी ने बताया कि रविवार को पाŸर्वनाथ भवन पुरानी टोंक में सामूहिक रूप से क्षमावाणी पर्व Collectively apology festival मनाया जाएगा।

भगवान पाŸवनाथ के कलशाभिषेक में उमड़े श्रद्धालु

निवाई. सकल दिगम्बर जैन समाज के तत्वावधान में आचार्य विभवसागर के सानिध्य में बडा़ जैन मंदिर एवं बिचला जैन मंदिर में गाजे-बाजे के साथ सामूहिक कलशाभिषेक का आयोजन किया गया।

इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जैन प्रवक्ता विमल जौंला व राकेश संघी ने बताया कि कलशाभिषेक से पहले भगवान पाŸवनाथ को पालकी में विराजमान कर ढोल नगाड़ों के बीच नाचते एवं बधाइयां गाते हुए श्रद्धालुओं द्वारा कार्यक्रम स्थल लाया गया।

जौंला ने बताया कि इससे पूर्व देव शास्त्र गुरु सहित भगवान शांतिनाथ एवं पाŸवनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद क्षीरसागर के जल से श्रद्धालुओं ने बडा़ जैन मंदिर एवं बिचला जैन मंदिर में सामूहिक पंचामृत कलशाभिषेक किया।

कैलाशचन्द मुकेशकुमार गिन्दोड़ी को एवं कपूरचन्द राजकुमार संघी को श्रीजीकी माला पहनने का अवसर मिला। संगीतकार मुकेश एंड पार्टी के मधुर भजनों द्वारा श्रीजी का पूजन कराया।

जौंला ने बताया कि पर्युषण पर्व मे दस दिन तक निराहार उपवास करने वाले श्रद्धालु पदम संघी, नवरत्न टोंग्या, अर्चना जैन आदि कई श्रद्धालुओं का समाज द्वारा सम्मानित किया गया।

मंदिर अध्यक्ष महावीरप्रसाद गोधा, कपूरचंद संघी, महावीरप्रसाद पराणा, ज्ञानचंद सौगानी, सुशील नीरा जैन, ताराचन्द बोहरा, सुनील भाणजा, महेन्द्र चंवरिया सूरजमल जौंला, सौभाग्यमल सौगानी, अशोक बिलाला सोधर्म इन्द्र हेमचंद संघी, रमेश संघी गप्पूलाल जगतपुरा, विनोद सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे।

चौधरियान चेत्यालय में विधान पूजन करते श्रद्धालु।