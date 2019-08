धार्मिक कार्यक्रम: जैन मंदिर में पाश्र्वनाथ का अभिषेक कर विधान पूजा की

टोंक. पाश्र्वनाथ मंदिर Parshvanath Temple पुरानी टोंक में रविवार को भाद्रपद नवमी Bhadrapada Navami के पावन अवसर पर भगवान पाश्र्वनाथ का अभिषेक Lord Parsvanath's consecration कर तीन लोक विधान की पूजा Worship of three people करके श्रीजी को अष्ट द्रव्य श्रीफल सहित 108 अध्र्य चढ़ाए गए। त्याग, तपस्या एवं संयम Sacrifice, Penance and Restraint का पर्व जैन पर्यूषण पर्व Jain Paryushan की शुरुआत 3 सितम्बर से होगी। इस दौरान जैन धर्मावलंबी दस दिनों तक व्रत-उपवास Fasting रखकर भगवान की पूजा-अर्चना Prayers to God करेंगे।

समाज के प्रवक्ता राजेश अरिहंत ने बताया कि दस दिनों तक होने वाले विभिन्न धार्मिक आयोजनों Various religious events में 3 को स्थापना 4 को आदिनाथ मंदिर में कलशाभिषेक Kalashabhisheka at Adinath Temple 5 को चंद्रप्रभु चेतालय में कलाशाभिषेक, 7 को पाश्र्वनाथ मंदिर में कलशाभिषेक व आठ सितम्बर को सुगंध दशमी पर्व Sugandh Dashami festival मनाया जाएगा। 10 सितम्बर को शांतिनाथ मंदिर में कलशाभिषेक, 11 को गटका तेरस एवं 12 सितम्बर को अनंत चतुर्दशी पर्व पर श्रीजी का कलशाभिषेक किया जाएगा।

13 तारीख को नेमिनाथ मंदिर में कलशाभिषेक, 14 को भजन संध्या एवं 15 सितम्बर को क्षमावाणी पर्व मनाया जाएगा समाज के मंत्री शैलेन्द्र चौधरी ने बताया कि दसलक्षण पर्व के तहत प्रतिदिन जिनेंद्र देव के अभिषेक एवं शांतिधारा तथा दस धर्म में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन उत्तम ब्रह्मचर्य आदि दस धर्मों की पूजा की जाएगी।

इस दौरान प्रतिदिन सायंकाल सांस्$कृतिक कार्यक्रम होंगे। पारसमल बिलासपुरिया ने बताया कि मुनि सुधासागर के आह्वान पर टोंक समाज के लोगों द्वारा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में आई बाढ़ से पीडि़त लोगों के लिए एक लाख पांच हजार की राशि एकत्र बैंक खाता नंबर में स्थानांतरित की गई।

मंत्रोच्चार के साथ सहस्त्रघट

मालपुरा. जयसिंहपुरा गांव स्थित हणुति हनुमान मन्दिर में श्रीहरिहर महादेव मन्दिर में शनिवार को सहस्त्रघट का आयोजन किया गया। पं. मनीष शास्त्री के सानिध्य में पं.मुकेश शर्मा, पं. रामजीलाल शर्मा, पं. नन्दकिशोर शर्मा, पं. कन्हैयालाल शर्मा ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान महादेव का सहस्त्र घट किया।

पंचामृत अभिषेक किया गया। गोविन्दनारायण शर्मा, सुरेश शर्मा, द्वारका बाहेती, अंकित जैन, रामसिंह, श्योजीराम, रामचरण, गोपाल गुर्जर सहित कई श्रद्वालुओं ने भाग लिया। पण्डितों ने महामृत्युंजय के जाप किए। मनमोहक झांकी सजाई गई।