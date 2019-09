धार्मिक कार्यक्रम: हिण्डौन सिटी व मालपुरा सहित कई स्थानों से पहुंचे श्रद्धालु

मालपुरा. श्री कल्याणजी मन्दिर Shri Kalyanji Temple में प्रतिदिन पदयात्रियों Pedestrians everyday के आने का सिलसिला continuation चल रहा है।

सोमवार को डिग्गी गांव स्थित श्री कल्याणजी के दर्शनों Views of Shri Kalyanji के लिए हिण्डौन सिटी, मालपुरा सहित कई स्थानों के पदयात्रियों Pedestrians from many places की ओर से बस स्टैण्ड से बैण्ड-बाजों पर कल्याणीजी के भजनों Hymns of Kalyani पर जुलूस निकाला Procession outगया, जिसमें महिला व पुरुष पदयात्रियों Female and male pedestrians ने जमकर नृत्य किया Danced fiercely। चारों तरफ गुलाल उड़ाकर पदयात्रियों ने खुशियां मनाई।

देवधाम जोधपुरिया पदयात्रा हुई रवाना

शहर के ट्रक स्टैण्ड स्थित भगवान देवनारायण के मन्दिर से सोमवार को पूजा अर्चना के साथ देवधाम जोधपुरिया के लिए 27 वीं पदयात्रा बैण्ड-बाजों के साथ रवाना हुई।

राजस्थान प्रदेश कांगे्रस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल गुर्जर व समाज अध्यक्ष नाथूलाल गुंजल, भादूराम गुर्जर, पदयात्रा समिति संयोजक रिद्धकरण गुर्जर, बच्छराज गुर्जर ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पदयात्रा के ध्वज की पूजा अर्चना कर पदयात्रा को रवाना किया।

पदयात्री शहर के सभी मुख्य बाजारों से होकर व्यास सर्कल से जयपुर रोड की ओर से रवाना हुए। पदयात्रा मंगलवार को नाथड़ी स्थित देवनारायण भगवान के मन्दिर में रात्रि विश्राम कर 4 सितम्बर को पीपलू, लोहरवाड़ा, कचोलिया व गुढ़ा होते हुए देवधाम जोधपुरिया पहुंचेगी जहां पदयात्रा का प्रतीक ध्वज चढ़ाया जाएगा।

जगह-जगह उतारी आरती, किया स्वागत

निवाई. गिरिराज पदयात्रा संघ के तत्वावधान में सोमवार को लक्ष्मीनारायण मंदिर से गाजे-बाजे के साथ पदयात्री गिरिराज धाम गोर्वधन के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व मंदिर परिसर में भगवान गिरिराज की पूजा अर्चना और ध्वज पूजन किया गया।

तत्पश्चात भगवान गिरिराज की झांकी सजाकर आरती की गई और पदयात्री बैण्ड बाजे के साथ भजनों पर नाचते गाते गिरिराज धाम के लिए रवाना हुए।

इस दौरान शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी तो लोगों ने भगवान आरती उतारी और पदयात्रियों का जगह- जगह स्वागत किया गया।

इस दौरान ओमप्रकाश अग्रवाल, हजारीलाल चौधरी, राधामोहन खण्डेलवाल, कैलाशचंद धामाणी, केदार खण्डेलवाल, बृजमोहन बोहरा, कैलाशचंद विजय, दिलीप ईसरानी, चेतन पारीक, शिवकुमार घीया, सचिन अग्रवाल, रामचरण विजय, कालू धामाणी, कुंजबिहारी खण्डेलवाल सहित कई लोग मौजूद थे।