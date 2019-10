धार्मिक कार्यक्रम: महाआरती व कलशयात्रा में उमड़े श्रद्धालु

निवाई. नोहट्टा गांव में पंच देवों की पावन भूमि Holy land of panch devas एवं सिद्ध संतों की क्रम साधना स्थली घाटी Sage cultivation place valley of proven saints वाले बालाजी धाम पर सोमवार को श्रीराम कथा महोत्सव Shriram Katha Festival पर संत प्रकाशदास एवं संत शंकर गिरी एवं कथा वाचक प्रकाश भाई के सान्निध्य में कलश यात्रा निकाली Kalash Yatra taken out गई।

कलशयात्रा को संत प्रकाशदास सहित कई संतों द्वारा पूजा अर्चना Worship by the saints करके रवाना किया गया। कलशयात्रा संत भजनानंद गिरी आश्रम करीरिया से रवाना हुई, जिसमें भगवान श्रीराम परिवार की झांकी Tableau of Shriram family रथ में सजाई गई। दर्जनों घोडिय़ों पर सवार श्रद्धालु ध्वज पताकाएं लेकर चल रहे थे।

कलशयात्रा में हजारों महिलाएं कलशों के साथ शामिल थी। कलश यात्रा बालाजी मंदिर पर स्थित कथा स्थल पर पहुंची। जहां पर कलशों की महाआरती कर कलश स्थापित किए गए।

इस अवसर पर संत कर्मानंद गिरी, संत शंकर गिरी, फूलसिंह राजावत, हनुमानसिंह राजावत, हरिरामजाट किवाड़ा, रामअवतार चौधरी, देवेंद्रकुमार शर्मा, दशरथसिंह गौड़, महेंद्रसिंह राजावत सहित श्रद्धालु मौजूद थे। हर्षवर्धन बरूनियां ने बताया कि मंगलवार से श्रीराम कथा सुबह 11 से सायं 5 बजे तक आयोजित होगी।

वन माता मंदिर परिसर में हुई भजन संध्या

राजमहल. कस्बे के पहाड़ी पर स्थित वन माता मंदिर परिसर में लगभग 15 दिन पूर्व बदमाशों की ओर से मूर्ति खंडित करने के बाद बंद पूजा अर्चना शारदीय नवरात्रा के प्रथम दिन ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में माता की तस्वीर की झांकी सजाकर फिर से पूजा-अर्चना शुरू कर दी गई है।

वहीं नवरात्र के पहले दिन ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है । रविवार रात को ग्रामीणों की ओर से वन माता मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन रखा गया।

भजन संध्या की शुरुआत गायक कलाकार आत्माराम भारती ने गणेश वंदना से की। वहीं गायक कलाकार प्रधान भारती ने राजस्थानी भजन सुना कर देर रात तक श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी प्रकार डांसर बाबू लाल की ओर से रात भर नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई।

कायक्रम के दौरान उपसरपंच तेजाराम धौलपुरिया, सत्यनारायण कटारिया, सत्य प्रकाश शर्मा, गोपीलाल खटाना ,नंदलाल जांगिड़, वार्ड पंच राजेश वर्मा, राजेश गुर्जर, सतू गुर्जर, सुरेश कुमार वर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे।