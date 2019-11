धार्मिक कार्यक्रम:संतों का मिलन किसी त्यौहार से कम नहीं: आचार्य विभव सागर

डिग्गी. आचार्य विभव सागर Acharya Vibhav Sagar ने कहा कि जल में जल, कुल में कुल, प्रेम में प्रेम व रंग में रंग मिल जाता है। उसी प्रकार एक संत का संत से मिलान होता है। संतों का मिलन समारोह Meeting of saints किसी त्यौहार से कम नहीं No less than festival है।

निवाई में चातुर्मास करने के बाद 20 दिन पूर्व विहार कर डूंगरपुर की ओर विहार कर रहे आचार्य विभव सागर के ससंघ The association of Acharya Indranandi का रविवार सुबह अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी में आचार्य इन्द्रनन्दी के ससंघ के साथ महामिलन समारोह Grand gathering हुआ।

इस अवसर पर आचार्य विभव सागर ने कहा कि श्रमण संस्कृति Shramana culture के दो आचार्य संतों का मिलना एक अद्भूत मिलन है। जब-जब संत मिलते है आगम जीवन्त हो उठता है। संत हमेशा नि:श्चल भावों से मिलते हैं इनके मिलने से समाज फूलों की तरह खिल उठता है।

गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम को देखने दुनिया जाती है। उसका नजारा जिस प्रकार अद्भूत होता है उसी प्रकार संतो के मिलने का नजारा भी अलग होता है। संत बहती दरिया के समान है नदी बहती हुई एक से दूसरी नदी में मिल जाती है उसी प्रकार संत संसार में विचरण करते हुए संयोगवश मिल जाते है।

जीवन में हमेशा प्रेम, स्नेह, वात्सल्य से मिलने पर ही जीवन की सार्थकता है। इससे पूर्व डिग्गी मोड़ चौराहे पर अग्रवाल समाज चौरासी अध्यक्ष हुकमचन्द जैन, चातुर्मास समिति अध्यक्ष महावीर सूराशाही, गोविन्द नारायण जैन, प्रकाश चन्द जैन, महावीर प्रसाद गोयल, रामपाल जैन, सोहनलाल जैन, विशद छाया मंच महिला मण्डल डिग्गी की अध्यक्ष इन्द्रा जैन, हेमलता जैन, कविता जैन, सुनिता जैन, बालिका मण्डल की अदिती, अंजलि, खुशी,

अवनि सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालुओं ने आचार्य विभव सागर के संघ की अगुवानी करते हुए जगह-जगह पाद प्रक्षालन किया तथा रंगोली सजाकर व पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया। अग्रवाल सेवा सदन के बाहर दोनों जैनाचार्यों के मिलन पर श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ आसमान को गुंजायमान कर दिया।

दोपहर में प्रतिष्ठाचार्य राजेश राज भोपाल, सह-प्रतिष्ठाचार्य मनोज कुमार जैन टोंक के सान्निध्य में डिग्गी के पुराने जैन मन्दिर श्री मुनिसुव्रतनाथ जैन मन्दिर के पास बने नवीन संत निवास के दो दिवसीय लोकार्पण समारोह का शुभारम्भ महावीर प्रसाद लालचन्द जैन धोली वालों ने ध्वजारोहण कर किया।

महिलाओं की ओर से घट यात्रा निकाली गई। वास्तु विधानमण्डल विधान का आयोजन किया गया जिसमें सौधर्म इन्द्र बने सीताराम जैन, धनपति कुबेर भागचन्द जैन, यज्ञनायक नाथूलाल, ईशान इन्द्र ड्यूटीराम जैन, सनतकुमार इन्द्र राजकुमार सेठी, माहेन्द्र इन्द्र गोविन्द जैन, ब्रह्मेन्द्र प्रहलाद, ब्रह्मोतर इन्द्र रामपाल जैन सहित श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के साथ विधानमण्डल में अष्टद्रव्यों से पूजा-अर्चना की। महावीर प्रसाद जैन ने बताया कि नवनिर्मित संत निवास का लोकार्पण सोमवार को आचार्य विभव सागर व आचार्य इन्द्रनन्दी के सान्निध्य में किया जाएगा।

चमत्कारेश्वर बालाजी के लगाया अन्नकूट का भोग

पचेवर. डिग्गी रोड स्थित चमत्कारेश्वर बालाजी के अन्नकूट का भोग लगाया गया। इससे पूर्व बालाजी को सिन्दूरी चौला पहनाकर सजाया गया। इस मौके पर पण्डित नारायण शर्मा ने एक सौ इक्कीस हनुमान चालीसा का पठन करते हुए बालाजी के भोग लगाया गया। इस अवसर पर भजन संध्या सेवा समिति के पुजारी ओम, घासीलाल सैनी, सीताराम टेलर, जगदीश मेघवंशी, कमलेश लक्षकार, नाथूलाल आदि श्रद्वालु उपस्थित रहे।



संत का मंगल प्रवेश

लाम्बाहरिसिंह. कस्बे में रविवार दोपहर गुजरात सावर कुण्डला से आए संत रामदास का गाजेबाजे के साथ मंगल प्रवेश हुआ। ग्रामीणों ने जगह-जगह स्वागत किया। महेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि हरिसागर कुण्ड स्थित रामेश्वर वाटिका पहुंचे। जहां संत रामदास ने कहा कि सद्मार्ग और धर्म का आचरण ही मानव के कल्याण का मार्ग है। कस्बेवासी दिनभर चरण वंदना कर संत का आशीर्वाद लिया।



आचार्य पदारोहण दिवस मनाया

निवाई. राष्ट्रीय सन्त गणाचार्य विराग सागर का आचार्य पदारोहण दिवस पर विशुद्ध वर्धनी महिला मण्डल एवं णमोकार मण्डल की ओर से मनाया गया। आचार्य विधासागर एवं साध्वी गणिनी आर्यिका ज्ञानमति के शताब्दी वर्ष के चलते विश्व शांति अमृतोत्सव आराधना के तहत दीप प्रज्वलन भगवान आदिनाथ शांतिनाथ एवं विशुद्ध मति के समक्ष महेन्द्र कुमार तथा भागचन्द जैन ने किया।

भजन संध्या में महेश दरगड ने तुमसे लागी लगन लेलो अपनी शरण पारस प्यारा.... करूणा के भण्डार हमारे महावीरा.... बुलबुल विजय ने खाटू वाले बाबा की लाडली हो गई.... हेमा, पिंकी, अजीत काला, विमल, अनिल शर्मा एवं महेश वर्मा ने भजनों की प्रस्तुतियां दी।

महिलाओं ने संगीत के साथ संस्कृत में 48 भक्तामर पाठ का उच्चारण किया। सुरेश के शास्त्री के मंत्रोच्चारण द्वारा मण्डप पर रिद्धि मंत्रों के साथ 48 दीपकों को स्थापित महेन्द्र तथा मेना जैन ने किया। इस अवसर पर ज्ञानेश्वरी जैन, सुनीता जैन, शानू जैन, रितु, सावित्री जैन, ज्योति छाबडा, सिम्पल मौजूद थे।



महोत्सव में उमड़े श्रद्धालु

झिलाय. कस्बे के बंशीवारे मंदिर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी दीनदयाल पारीक ने बताया कि श्रद्धालुओं ने दोपहर में रामधुनी व भजन कीर्तन किया। इसके बाद कढ़ी, बाजरा, चावल एवं मिक्स सठजी का ठाकुर जी के भोग लगाकर दोपहर बाद लोगों ने पंगत प्रसादी पाई।

दोपहर बाद से शुरू हुआ प्रसादी का दौर देर शाम तक चला। प्रसादी पाने के बाद महिलाओं ने भजनों पर नृत्य भी किया। इस अवसर पर ताराचंद बोहरा, मनीष पारीक, राकेश विजय, वासुदेव विजय, धर्मेन्द्र जैन, विष्णु साहू, जीतू सोनी मौजूद थे।