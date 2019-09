धार्मिक कार्यक्रम:लोक देवता तेजाजी की शोभायात्रा निकाली गई

टोंक. तेजा दशमी के मौके पर On the occasion of Teja Dashami रविवार को जिलेभर में मेले Fairs are held across the district भरे। इस दौरान तेजाजी मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना Worship and all की गई।

श्रद्धालुओं ने घरों में चूरमा बाटी Churma Baati , खीर-पूरी समेत अन्य व्यंजन तैयार कर तेजाजी महाराज Tejaji Maharaj के भोग लगाकर परिजनों के जहरीले जीव जंतुओं से रक्षा करने की कामना की। शहर के चतुर्भुज तालाब, महादेवाली, कृषिमण्डी परिसर, वजीरपुरा गांव, चंदलाई, आदि स्थानों पर तेजाजी के मेलों का आयोजन हुआ।

वनस्थली क्षेत्र में तेजादशमी पर तेजाजी के मेले Tejaji's fair on Tejadashmi आयोजन का पुलिया वाले तेजाजी मंदिर में हुआ। जहां लोगों ने पुडी, चुरमा, बाठी, खीर, सहित अनेक प्रकार के व्यंजन बना बना कर तेजाजी के भोग लगाया। जहरीले जीव से रक्षा Protection from poisonous creatures की कामना की।

महोत्सव में किया सम्मानित

वीर तेजाजी सेवा समिति व पल्लेदार सेवा संघ की ओर से कृषि मंडी परिसर में तेजाजी का महोत्सव Festival of Tejaji मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति लक्ष्मी जैन थी।

इसमें सभापति का सम्मान किया गया। इस दौरान पार्षद भागचंद जैन, संघ अध्यक्ष उमेद बैरवा, हनुमान यादव मौजूद थे। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहना चाहिए। इससे समाज का युवा वर्ग कुरीतियों से हटकर धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं।

देवली. तेजा दशमी के मौके पर रविवार को लोक देवता तेजाजी Folk god tejaji के विभिन्न स्थानों पर मेले लगे। इस दौरान सिरोही स्थित देहलवाल मन्दिर में क्षेत्र का सबसे विशाल मेला आयोजित हुआ। इसमें हजारों की संख्या श्रद्धालुओं Thousands of devotees ने पहुंचकर तेजाजी के दर्शन किए।

मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का दर्शनों के लिए तांता लगा रहा। भीड़ के कारण लोगों को कतारों में खड़े रहकर व अपनी बारी का इंतजार कर दर्शन करना पड़ा। इस मौके पर जहरीले जीव-जंतुओं के काटे पीडि़तों के तांतिया बांधी गई। श्रद्धालुओं ने नारियल व घी का धूप लगाया। दोपहर तक क्षेत्र के दर्जनों गांवो से पदयात्राएं मन्दिर परिसर पहुंची।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए देवली थाना पुलिस टोंक से आए अतिरिक्त पुलिस जाप्ते के साथ मौजूद रही। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर मन्दिर तक कई जगह पुलिस व समिति पदाधिकारियों को व्यवस्था संभालनी पड़ी।

मेले में लोगों ने चाट, पकौड़ी का आनन्द लिया तथा वस्तुओं की खरीदारी की। इसी तरह ऊंचा व एजेंसी स्थित तेजाजी के स्थान पर मेला लगे। इसमें श्रद्धालुओं ने तेजाजी के दर्शन कर नारियल चढ़ाए तथा अपने परिजनों को जहरीले जीव-जंतुओं से बचाने की मन्नत मांगी।

इधर, शहर में बैरवा समाज की ओर से लोकदेवता तेजाजी की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इससे पहले बुधवार रात तेजाजी मन्दिरों में रात्रि जागरण हुआ। श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे।



पलाई. कस्बे में श्रीवीर तेजाजी विकास सेवा समिति एवं सकलपंचों की और से वीर तेजाजी का तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले से पूर्व तेजाजी की बिन्दोरी व 251 कलशों को महिलाओं ने सिर पर धारण करके शोभायात्रा निकाली गई। समिति अध्यक्ष राजेन्द्र गुर्जर व प्रचार मंत्री सुरेन्द्र जैन ने यह जानकारी दी।

पलाई में मेले से पूर्व तेजाजी की बिन्दोरी व कलशयात्रा के साथ शोभायात्रा निकालते श्रद्धालु।