धार्मिक कार्यक्रम: कार्तिक स्नान में सुबह से ही मंदिर में पूजा करती हैं महिलाएं

डिग्गी. लावा गांव के बृजराज मन्दिर में इन दिनों कार्तिक मास Karthik month के चलते मन्दिर में महिलाओं Women in the temple की प्रतिदिन भीड़ उमड़ Daily rush रही है। कार्तिक स्नान Karthik bath करने वाली महिलाएं प्रतिदिन सुबह सवेरे से ही मन्दिर में पूजा Worship in the temple करती है।

दिनभर मन्दिर में भजनों Hymns in the temple की गंगा बहती रहती है। पुजारी दिनेश शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर राधा-कृष्ण की झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने झांकी के दर्शन Tableau visit कर मन्नत मांगी। सुनिता शर्मा, राधा टेलर, मधू टेलर, बीना पाराशर, सिया लक्षकार, वर्षा लक्षकार सहित कई बालिकाएं व महिलाएं कार्तिक स्नान कर रही है।

महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुतियां दी

लाम्बाहरिसिंह. कस्बे के बालाबेरी बालाजी मंदिर पर बालाजी की मनमोहक झांकी सजाई गई। पुजारी कमल किशोर पाराशर ने बताया कि मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर बालाजी की मनमोहक आकर्षक झांकी सजाई गई।

श्रद्धालुओं ने रामधुनी की, वहीं महिला मण्डल सदस्यों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। महाआरती कर प्रसादी का भोग लगा वितरण किया गया। इस दौरान दिनभर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा।

भजन संध्या आयोजित

पीपलू (रा.क.). झिराना बाबा केदारनाथ मंदिर में शनिवार रात्रि को भजनामृत संध्या का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बाबा भोले का दरबार सजाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गायक कलाकार दयाराम सैनी सोडा ने विनायक वन्दना करते हुए भजन संध्या की शुरुआत की।

गायक कलाकार जगदीश पंवालिया, गायिका गंवरा बाई ने भजनों की प्रस्तुति दी। गायक मुन्ना कुरेड़ी के भजनों पर भक्ति नृत्य किए। रातभर चले कार्यक्रम में आगन्तुक कलाकारों का बाबा केदारनाथ मंदिर समिति के जगदीश जाट,

बद्री हरिराम नामा, सत्यनारायण जाट ने माला पहना दुपट्टा ओढ़ा अभिनन्दन किया तथा गायक मोहन खंगार, ललिता बाई डिग्गी, राधेश्याम सोनी बगड़ी, राधेश्याम राव ईसरदा, बालकिशन राव बंथली, मदन राव झिराना, भगवान वैष्णव आदि ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को बांधे रखा।