धार्मिक कार्यक्रम: ध्वज का किया पूजन, जयकारों से गूंजा कस्बा गणेश जी की पदयात्री रवाना

मालपुरा. श्री गणेश मित्र मण्डल Ganesh Mitra Circle के तत्वावधान में सोमवार सुबह माणक चौक स्थित गणेश मंदिर से रणथम्भौर स्थित त्रिनेत्र Trinetra at Ranthambore गणेश मंदिर की 19वीं पदयात्रा ध्वज का पालिकाध्यक्ष आशा महावीर नामा ने पूजा अर्चना Worship and all के बाद पदयात्रियो को रवाना किया Departed the pedestrians । पदयात्री मुख्य बाजारों से जुलूस Procession from main markets के रूप में नाचते गाते होते हुए डिग्गी कल्याणधणी Diggi Kalyanadhani के दर्शन किए।

read more : खननकर्ताओं की दबंगई, स्कूल परिसर में लगाए बजरी के ढेर, शिकायतों के बावजूद प्रशासन बरत रहा है अनदेखी

पदयात्रा संयोजक शंकरलाल चौहान ने बताया कि पदयात्रा लावा, झिराना, शिवाड़, चौथमाता, शेरगढ़ होते हुए 31 अगस्त को को त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचेगी। जहां भजन संध्या का आयोजन किया जाकर पदयात्रा का प्रतीक ध्वज Hiking symbol flag चढ़ाया जाकर प्रसादी का वितरण Delivery of pleasure किया जाएगा।

read more : बीसलपुर के पानी में डूबी बनास की गहलोद रपट , टोंक आने-जाने के लिए लगाना पड़ रहा 50 किमी का चक्कर

पीपलू. भैरवनाथ मंदिर में रविवार को वार्षिक गोठ का आयोजन हुआ, जिसमें दिन भर काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने उमड़े Devotees gathered to see । पुजारी विष्णु पाराशर ने बताया कि इस उपलक्ष्य में भैरवनाथ की झांकी सजाई गई।इस दौरान सत्संग सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।बूंदा-बांदी से किया पदयात्रियों का स्वागत

read more : कांस्टेबल मुकेश जाट की हत्या का नही खुला राज, सर्वसमाज ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर दी धरने की चेतावनी

टोडारायसिंह. सवाईभोज आसींद (भीलवाड़ा) जाने के लिए टोंक से रवाना हुई पदयात्रा के टोडारायसिंह पहुंचने पर बूंदा-बांदी से स्वागत किया। पदयात्रा सांड बाबा मंदिर से रवाना होने के बाद सोमवार दोपहर टोडारायसिंह कस्बे में पहुंची, चुंगी नाका पहुंचने पर रिमझिम बरसात ने स्वागत किया। कस्बे में गुजरने के दौरान हल्की तेज बरसात के बीच पदयात्रियों को छतरी का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान ध्वज पताका लिए पदयात्री डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे।

read more : बीसलपुर बांध में पानी का स्तर बढऩे से जलमग्न हुई खेतों में खड़ी फसलें

पीपलू (रा.क.). श्री देवनारायण पदयात्रा सेवा समिति पीतावास द्वारा जोधपुरिया देवधाम के दर्शनों के दूसरी बार पदयात्रा धूमधाम से रवाना हुई। पदयात्रा में महिला-पुरुष नाचते गाते, युवा जयकारें लगाते ध्वज पताका लहराते हुए चले। ग्रामीण हेमराज लांगडी, गोवर्धन चौहान, कन्हैयालाल गुर्जर ने बताया कि यात्रा रहीमपुरा उर्फ धोला भाटा, डांगरथल होकर देव धाम जोधपुरिया पहुंची।

जहां दर्शन कर पदयात्रा निशान ध्वज चढ़ाया गया। इससे पूर्व पदयात्रियों को मोलीपुरा में बन्नालाल कसाना व देवधाम पर बद्रीलाल, फौजी चौहान ने प्रसादी जिमाई। इस मौके सीताराम लांगडी, हरिनारायण चौहान, भंवरलाल गुर्जर, राजेश गुर्जर, देवलाल गुर्जर, राजाराम चौहान, दयाराम गुर्जर, बद्रीलाल गुर्जर, मुकेश गुर्जर आदि मौजूद रहे।



पीपलू. कूट वाले बालाजी मंदिर से 15वीं चौथमाता व त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए सुबह 7 बजे गाजे बाजे के साथ पद यात्रा रवाना हुई। यह जानकारी समिति अध्यक्ष कैलाश चन्द जांगिड़ ने दी।