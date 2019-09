धार्मिक: उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की, अभिमान ही पतन का कारण

टोंक. दसलक्षण पर्व के तहत बुधवार को जिले के जैन मंदिरों में उत्तम मार्दव धर्म की पूजा Worship of the best mardava religion की गई। पर्युषण पर्व के दूसरे दिन Second day of Paryushan festival छठ के अवसर पर आदिनाथ मंदिर पुरानी टोंक में सुबह भगवान आदिनाथ का अभिषेक Lord Adinath's consecration एवं शांतिधारा Shantidhara की गई।

ये अभिषेक पदम चंद व नैवेध्य सोनी ने की। समाज के प्रवक्ता राजेश अरिहंत ने बताया कि मंदिर में देव, शास्त्र, गुरु, चौबीस भगवान Twenty four god , आदिनाथ स्वामी Adinath Swamy , दस लक्षण पर्व Ten symptoms festival के तहत उत्तम मार्दव धर्म की पूजा कर श्रीजी को 21 अघ्र्य सहित श्रीफल चढ़ाए गए।

इस अवसर पर मंदिर में संजू सोनी, उषा कोठारी, मंजू, सीमा, शीतल, सोनू सहित कई महिलाओं Women ने उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की। शास्त्र सभा में बताया कि मानव को जीवन में अभिमान नहीं करना No pride in life चाहिए। अभिमान के कारण ही रावण, कंस व कोरव का पतन हुआ।

अभिमान के कारण राजा से रंक बनने में जरा भी समय नहीं लगता। इसलिए मानव को जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। समाज के अनिल जैन ने बताया कि शाम को आदिनाथ मंदिर में क्षीरसागर से जल लाकर भगवान आदिनाथ का चांदी के कलशों से वार्षिक कलशाभिषेक किया गया।

संगीता बिलासपुरिया ने बताया कि मंगलवार रात सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक मिनट प्रतियोगिता हुई। इसमें अर्पित, चिराग, सुनीता, नीलम, पूनम, काव्य, पंछिल जैन विजेता रहे।

श्रीचंद्रप्रभु दिगंबर जैन चैत्यालय बाबरों का चौक अध्यक्ष तेजमल जैन एडवोकेट ने बताया कि गुरुवार को सप्तमी के अवसर पर चेतालय में वार्षिक कलशाभिषेक किए जाएंगे। रात को भजन संध्या होगी। इसमें सौभाग मल जैन एण्ड पार्टी भजनों की प्रस्तुतियां देगी।