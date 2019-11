सलामी ली: सीआइएसएफ आरटीसी में आयोजित हुआ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बैच प्रथम का दीक्षान्त समारोह

देवली. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) आरटीसी परिसर गुरुवार को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल Rajasthan Police Constable के प्रथम बैच का दीक्षान्त समारोहFirst batch convocation आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर Police Academy Jaipur के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी थे।

मुख्य अतिथि प्रियदर्शी ने कहा कि नवआरक्षकों की बेहतरीन परेड Best parade of constables इस बात की पुष्टि करती है कि उन्हें यहां उच्च दर्जे का प्रशिक्षण Higher level training मिला है। पुलिस के समक्ष वर्तमान में आतंकवाद व साइबर अपराध Terrorism and Cybercrime जैसी चुनौतियां खड़ी है,

जिनसे निपटने के लिए पुलिस को अपराधियों से अधिक अपडेट होना पड़ेगा। उन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षाणार्थियों को स्वप्रेरित होकर पुलिस, देश एवं अपने समाज का नाम रोशन करने की बात कही। साथ ही ड्यूटी के दौरान मिलने वाली हर छोटी-बड़ी जिम्मेदारी को तत्परता से करने को कहा।

इस मौके पर बल के प्राचार्य एवं डीआईजी दिग्विजय कुमार सिंह ने 39 सप्ताह के कोर्स व आरक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण की जानकारी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि ने 929 आरक्षकों की परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।

प्राचार्य ने जवानों को देशसेवा, कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी की शपथ दिलाई। राजस्थान व यूपी पुलिस के जवानों ने संयुक्त रुप से मलखम्ब, साइलेंट ड्रिल, रिफ्लेक्ट शूटिंग, योगासन सहित कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। प्राचार्य ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिह्न भेंट किया।

