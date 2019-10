धुवाकलां में विद्यालय के तालाबंदी, बाजार बंद करा लगाया जाम

दूनी. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय Government higher secondary school धुवाकलां में गत दिनों विभागीय फेरबदल Departmental reshuffle में प्रधानाचार्य सहित दो अध्यापकों का स्थानांतरण Transfer of teachers होने से नाराज विद्यार्थियों Angry students ने शनिवार को शिक्षण कार्य का बहिष्कार Boycott of teaching कर विद्यालय के मुख्यद्वार के ताला Gateway lock लगा कस्बे के बाजार बंद Off market करवा धुवांकला-भरनी मार्ग पर जाम Jam on the way लगा बैठ गए।

सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार व पुलिस की समझाइश पर विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य व अध्यापक का स्थानांतरण निरस्त करने व रिक्त पदों को नहीं भरने पर तीन दिन बाद वापस तालाबंदी की चेतावनी देकर विद्यालय का ताला खोल कक्षा-कक्षों में बैठ गए।

उल्लेखनीय है कि विभागीय फेरबदल प्रक्रिया में प्रधानाचार्य गणेशनारायण शर्मा का उदयपुर व अध्यापिका सीमा का स्थानांतरण दूनी होने व कई माह से रिक्त चल रहे चार पदों से नाराज विद्यार्थियों ने शिक्षण कार्य का बहिष्कार कर बाहर आ गए और मुख्यद्वार के ताला लगा कस्बे के बाजार बंद करवा दिए।

इसके बाद उन्होंने धुवाकलां-भरनी मार्ग पर बबूल व झाड़ लगाकर जाम लगा दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार भंवर सिंह, घाड़ थाना हैडकांस्टेबल रामसहाय ने विद्यार्थियों से समझाइस की पर विद्यार्थी प्रधानाचार्य व अध्यापिका का स्थानांतरण निरस्त कराने व रिक्त पदों को भरने की मांग पर अड़े रहे।

बाद में ग्रामीणों की समझाइस के बाद विद्यार्थियों ने अधिकारियों को प्रधानाचार्य व अध्यापिका का स्थानांतरण निरस्त कराने व रिक्त पद भरने का तीन दिन का समय दिया है। साथ ही विद्यार्थियों ने चेतावनी दी की अगर तीन दिन में प्रशासन उनकी बात नहीं मानी तो चौथे दिन तालाबंदी की जाएगी।

पाचवें दिन भी धरना जारी

बनेठा. संूथड़ा गांव स्थित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य कैलाशचन्द गुप्ता के स्थानान्तरण को निरस्त करवाए जाने को लेकर शनिवार को पांचवें दिन भी कई विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया।



विद्यालय समय में नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार के बहार टैंट लगाकर धरना जारी रखा। धरने पर बैठे विद्यार्थियों ने बताया कि प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण निरस्त करवाए जाने की मांग की जा रही है।



उधर अन्य स्थान से स्थानांतरित होकर आए प्रधानाचार्य हनुमान मीना ने बताया कि विद्यालय में 416 का नामांकन है, उनमें से शनिवार को 150 छात्र-छात्रा शाला में उपस्थित थे।