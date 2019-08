मंदिर में मिलेगा शीतल पेयजल

निवाई. देवधाम जोधपुरिया मंदिर में श्रद्धालुओं Devotees in the temple के लिए शुक्रवार को भामाशाह Bhamashah की ओर से लगाए गए वाटर कूलर Water cooler का विधायक प्रशांत बैरवा ने फीता काटकर उद्घाटन किया।

श्रीराम चौधरी ने बताया कि लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी Cold water for the devotees की व्यवस्था की गई हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से ट्रस्ट अध्यक्ष सुरज्ञानसिंह गुर्जर, प्रदीप पारीक, अनिल टेलर, शंकर घाटी, दयाराम चौधरी, देवालाल मेम्बर, रविप्रकाश पारीक, मनफूल गुर्जर, लालाराम गुर्जर, ब्रदी गुर्जर, शंकर गुर्जर, भंवर गुर्जर सहित कई लोग उपस्थित थे।

भगवान की शरण ही सुखदायी

मालपुरा. टोडा रोड स्थित जैन श्वेताम्बर दादाबाड़ी Jain Swetambar Dadabadi में शुक्रवार को पयुर्षण पर्व Festival of festivities

के अन्तर्गत भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव Birthday of Lord Mahavir Swami उपासक यशवंत गोलेछा के सान्निध्य में धार्मिक अनुष्ठानों व पूजा-अर्चना Religious rituals and worship के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर दादाबाड़ी में आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपासक यशवंत गोलेछा ने कहा कि भगवान की शरण में जाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को आनन्दमयी Man makes his life joyful बनाकर सुख की अनुभुति करता है।

इस अवसर पर दोपहर में भगवान महावीर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें माता त्रिशला को आए चौदह स्वप्नों की बोलियां लगाई जाकर जन्मोत्सव मनाया गया।

पर्युषण पर्व में मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की

निवाई. सकल दिगम्बर जैन समाज निवाई की ओर से पर्यूषण पर्व के दौरान 3 से 12 सितम्बर तक मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। जैन समाज के कपूरचन्द , जैन समाज बडा़ मंदिर अध्यक्ष महावीरप्रसाद गोधा, मंत्री महावीर पराणा, अशोक बिलाला, जैन समाज के प्रवक्ता विमल जौला, राकेश संघी, विष्णु बोहरा, ज्ञानचन्द सौगानी, शिखरचन्द काला, सौभागमल सौगानी, मनोज पाटनी, सुशील जैन,

अशोक सिरस, ताराचन्द बोहरा, विमल झिलाय, धर्मचन्द नेहरू, सुनील भाणजा ने जिला कलक्टर आर. सी. ढेनवाल से मांग की है कि 3 से 12 सितम्बर तक पर्यूषण पर्व के दौरान जीव हिंसा का कारोबार टोंक जिला व निवाई शहर में मांस विक्रय, कत्लखाने और अंडे की बिक्री 10 दिन तक बंद की जाए।