विद्यार्थियों ने की महाविद्यालय के तालाबंदी

मालपुरा. राजकीय महाविद्यालय Government college मालपुरा में उस समय बवाल हो गया जब प्रशासन ने महाविद्यालय में प्रवेश Enter college के लिए परिचय पत्र अनिवार्य कर विद्यार्थियों Compulsory students के प्रवेश पर रोक लगा दी।

read more : हादसों का है डर, कासीर के ग्रामीण भयभीत

महाविद्यालय में सोमवार को प्राचार्य डा. बीएल मीणा ने प्रवेश के लिए विद्यार्थियों Students for admission के लिए परिचय पत्र अनिवार्य Identity card mandatory कर दिया। कुछ विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया।

जानकारी मिलते ही महाविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष विशाल सैनी सहित अन्य विद्यार्थियों ने नाराजगी जताते हुए महाविद्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी Lockout at the main gateकर दी। महाविद्यालय के बाहर बैठकर विरोध Sit outside protest प्रदर्शन शुरू कर दिया।

read more : रोडवेज का घाटा बढ़ा रही लोक परिवहन

सूचना पर प्राचार्य डा. बीएल मीणा ने मामले में मध्यस्थता करते हुए छात्रों की मांगे सुनी तथा महाविद्यालय में केवल छात्र विद्यार्थियों को ही परिचय पत्र लाने की अनिवार्यता पर सहमति जताई। वहीं मांग पूरी होने पर महाविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष व विद्यार्थियों ने प्रदर्शन बंद करें गेट का ताला खोला।

read more : बीसलपुर बांध की पवित्र दह से बनास में बहे 4 युवक, 2 को बचाया, 2 की तलाश जारी

देवली. पनवाड़ चांदली मार्ग पर बनी रपटे पर सोमवार शाम पत्थर से भरा डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें डंपर चालक बाल-बाल बच गया। ग्रामीण महावीर माली ने बताया कि उक्त हादसा डंपर के रपट पार कर चांदली की ओर जाने के दौरान हुआ।

क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बाद रपट पानी से भरा हुआ है। इसमें डंपर चालक मुंशीराम मीणा सावर से पत्थर पर आंवा की ओर जा रहा था। इस दौरान अनुमान नहीं होने के चलते डंपर रपट से नीचे उतरकर पलट गया।



मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल चालक मुंशीराम को बचा लिया। उल्लेखनीय है कि उक्त रपट पर गत दिनों टोंक डेयरी का एक टैंकर भी पलट गया था, जिसमें सैकड़ों लीटर दूध बह गया।

read more : 6 गेट खोल बीसलपुर बांध से 8 4 हजार 140 क्यूसेक पानी की निकासी जारी

नवाई. वनस्थली विद्यापीठ का दीक्षान्त समारोह शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी देते वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति आदित्य शास्त्री ने बताया कि 20 सिंतबर को आयोजित दीक्षांत समारोह में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक दीक्षांत भाषण देंगे। तथा समारोह की अध्यक्षता वनस्थली विद्यापीठ की अध्यक्ष प्रो.चित्रा पुरोहित करेंगी।