जयकारों से गूंजे मंदिर, मन्दिरों में सजाई झांकियां, भजन-कीर्तन हुए

टोंक. जिलेभर में शनिवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी Sri Krishna Janmashtami धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मंदिरों को फूलों से सजाया गया Temples decorated with flowers । रात्रि 12 बजे श्रीकृष्ण के जन्म के समय मंदिरों में आरती Aarti in temples कर प्रसादी वितरित Delivered Prasad की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने उपवास रखा The devotees fast ।

read more : स्काउट गाइड का दो दिवसीय वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न, श्रेष्ठ विद्यालयों को किया सम्मानित



हरे कृष्णा विलेज की ओर से जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई Janmashtami celebrated with great pomp गई। महोत्सव में श्रद्धालुओं Devotees at the festival ने गोवर्धन परिक्रमा Devotees circumambulate Govardhan कर गोशाला में गायों को चारा खिलाया Fed cows to the cowshed ।

read more : पढ़ाई के दौरान हुई जानपहचान बदली प्रेम में, फिर शादी का झांसा देकर युवती से करता रहा बलात्कार



सन्ट्रेल एकेडमी, विवेकानन्द पब्लिक सीनियर सैकंडरी स्कूल, टोंक में शनिवार को ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ का पर्व मनाया गया। विद्यालय के छात्र-छात्रा कृष्ण, राधा, सुदामा की आकर्षक वेशभूषा में उपस्थित हुए।

नन्हें-मुन्ने बच्चों द्वारा राधा-कृष्ण Radha-Krishna by young children के भजन गीतों पर मनमोहक नृत्य किए गए व दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पवज़् पर आधारित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले केशव गौतम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हेमराज जैन को स्कूल प्रबंधन की ओर से पुरस्कृत किया गया।

read more : मंगलामुखियों ने भी दी कान्हा के जन्म की बधाई, देखें वीडियो

रंगीन लाइटों से सजा श्याम मंदिर

निवाई. इन्द्रा कॉलोनी स्थित श्याम मंदिर में शनिवार को जन्माष्टमी पर्व पर भगवान खाटूश्याम का पंचगव्य और पंचामृत से मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया। तत्पश्चात पोशाक धारण करवाई गई।

पं. राकेश शर्मा और नरोत्तम अग्रवाल ने बाबा श्याम का विशेष शृंंगार किया गया। मंदिर समिति के प्रमुख दिलीप ईसरानी ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर श्याम बाबा की कोलकाता के फूलों से शृंगार कर झांकी सजाई गई और छप्पन भोग लगाया गया। श्याम मंदिर को रंगीन लाइटों से सुसज्जित किया गया है।

read more : बदलेगा जिले को भूगोल, देवली में शामिल होगी भीलवाड़ा की पंचायतें

इस दौरान मुख्य रूप से रवि अग्रवाल, चेतन पारीक, रामचरण विजय, परसराम शर्मा, रवि पारीक, हीरु रामचंदानी सहित मंदिर समिति के कई पदाधिकारी मौजूद थे। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर भगवान लक्ष्मीनारायण मन्दिर में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आकर्षण बाबा अमरनाथ की बर्फ की झांकी, भगवान लक्ष्मीनारायण का अलौकिक शृंगार सहित स्वचालित मनमोहक झांकियां और मंदिर की सजावट की गई हैं।

सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्मोत्सव में 150 बालक बालिकाओं ने राधे कृष्ण की पोशाकें पहनकर नृत्य किया। इसी प्रकार महावीर पब्लिक स्कूल, आरएनटी कन्या महाविद्यालय में छात्राओं द्वारा कृष्णा जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।