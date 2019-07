नगर परिषद सभापति ने बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण, गंदगी देख सफाई निरीक्षक को लगाई लताड़

टोंक.नगर परिषद सभापति लक्ष्मी जैन (City council chairman) ने शुक्रवार को अधिशाषी अभियंता किशनलाल मीणा के साथ शहर में अलग-अलग स्थानों पर जाकर सफाई व्यवस्था (Cleaning system) व निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

सबसे पहले सभापति रोडवेज बस स्टैंड (bus stand) पहुंची, वहां सफाई व्यवस्था सही नहीं होने पर मौके पर नगर परिषद एसआई चन्द्र प्रकाश को बुलाकर लताड़ लगाई और मौके पर ही सफाई कर्मचारियों को बुलाकर स्वयं खड़े रहकर सफाई कराई।



बस स्टेण्ड पर किए गए निर्माण कार्योंं में ठेकेदार द्वारा छोड़े गए मलबे के ढेर को उठवाया। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने पर अधिशाषी अधिकारी को ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश दिए। बस स्टेण्ड पर मौजूद रोडवेज अधिकारियों को भी साफ-सफाई ध्यान रखने को कहा।

इसके बाद सभापति ने देवली रोड पर गेट व हायर सैकण्डरी खेल मैदान के बाहर पड़े मलबे के ढेर नहीं उठाने व कार्य सही नहीं होने पर जेईएन को बुला कर नाराजगी जाहिर की। यहां भी सभापति ने ठेकेदार को कार्य सही नहीं करने व लापरवाही बरतने पर नोटिस देने का देने के निर्देश दिए।

इसके बाद सभापति ने नेहरु पार्क, किदवई पार्क का में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर सहायक अभियंता फतेहसिंह, जेईएन हंसराज मीणा, कुलदीप जोनवाल, विनायक जैन, रघुवीर सिंह नरूका, सत्यनारायण जी,प्रवीण सैनी, सिताराम सैनी, मोहम्मद उमर, रिजवान खान,आदि उपस्थित थे।

पालिका की भूमि पर किया अतिक्रमण

निवाई. शिवाजी पार्क रोड पर स्थित कोसी गंगा के समीप अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस पर पालिका प्रशासन को अवगत कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

लोगों ने बताया कि कोसी गंगा के नाले के समीप 20 फीट छोड़ कर पालिका द्वारा पटटे जारी किए गए है। नाले के समीप खाली पड़ी 20 फीट जगह पर भूखण्डधारी द्वारा निर्माण किया जा रहा है।

पालिका द्वारा इन दिनों पट्टा शुदा मकान मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है, जबकि कोसी गंगा के समीप सहित अन्य जगहों पर निर्माणाधीन अतिक्रमणों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पालिकाध्यक्ष राजकुमारी शर्मा का कहना है कि लोगों द्वारा दूरभाष पर जानकारी दी गई है, जिस पर उन्होंने तुरन्त अतिक्रमण प्रभारी बाबूलाल शर्मा को काम रोकने के लिए निर्देश दिए। यदि फिर भी अवैध निर्माण हुआ है तो शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

The cleaning inspector put a look at the dirt on the bus stand