सैलानियों ने पहाड़ी पर हरियाळी व झरने का उठाया लुत्फ

टोडारायसिंह. बीसलपुर बांध Bisalpur Dam के अथाह पानी व हरियाळी Bottomless water and greenery से आच्छादित पहाडिय़ों के बीच Among the hills बहते झरनों का हजारों सैलानियों Thousands of tourists ने लुत्फ उठाया। इधर, सैकड़ों वाहनों Hundreds of vehicles की आवाजाही के बीच बीसलपुर से भैरूझाम व प्रधाननगर तक करीब आठ किमी. जाम लगने से सैलानियों को भारी परेशानी Heavy trouble for tourists का सामना करना पड़ा।

read more : बीसलपुर को लेकर बड़ी खबर, आज 3 बजे तक खोले जा सकते हैं बांध के गेट, गांवों में जारी किया अलर्ट

रविवार को अवकाश होने पर बांध के पूर्ण भराव के बाद जयपुर, टोंक, मालपुरा, फागी, दूदू, अजमेर, केकड़ी, टोंक समेत अन्य क्षेत्र के हजारों लोग परिजन बीसलपुर पहुंचे। टोडा से बीसलपुर के मध्य हरियाळी से आच्छादित पहाडिय़ों के बीच काली ***** खान झरना, गुदडिया, मसानिया खोळ के अलावा भैरूझाम झरने पर लोगों ने नहाने का लुत्फ उठाया।

दोपहर बाद बीसलपुर बांध से थड़ौली तथा भैरूझाम से प्रधान नगर तक करीब आठ किमी. लम्बा जाम लग गया। लोग थड़ोली से बीसलपुर तक करीब छह किमी. पैदल दूरी तय कर बीसलपुर बांध देखने पहुंचे। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियो के लिए जाम खोलना मुश्किल होने पर घूमने आए सैलानियों ने ट्राफिक व्यवस्था को सम्भाला।

read more : photos : छलकने के कगार पर बीसलपुर बांध...देखें तस्वीरें

लेकिन रैंगते वाहनो के बीच लोगो को जाम में दो से तीन घंटा लम्बा समय गुजारना पड़ा। आखिर पुलिस को थड़ोली व टोडा स्थित पीपली चौराहे पर ही चौपहिया वाहनो को रोकना पड़ा। स्थिति यह रही जयपुर व अन्य क्षेत्र से आए सैलानी बीसलपुर जाने के लिए अन्य रास्ते तलाशते नजर आए।

read more : मानसून मेहरबान, खुशियों से नहाया राजस्थान, छलक पड़े 220 बांध

मालपुरा. मालपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर एक जने के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरधनलाल ने बताया कि धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने के उद्देश्य से फेसबुक पर एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट डाले जाने की सूचना दिए जाने पर मामला दर्ज किया गया।

read more : रिजर्व लाइन छूने से 14 सेमी दूर बीसलपुर डेम...

थाना प्रभारी दलपत सिंह को मामले की जांच सौपी गई, जिसमें राहुल साहू पुत्र मंगल साहू निवासी लाम्बाहरिसिंह द्वारा फेसबुक पर पोस्ट डाला जाना पाया गया, जिस पर राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत आई टी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है।