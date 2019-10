तालाब के अतिरिक्त पानी की निकासी नही होने से भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में घुसा पानी

The water of the pond entered the temple: अतिरिक्त पानी की निकासी नहीं होने से तालाब का पानी प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में घुस गया है।