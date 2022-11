कांग्रेस में मतभेद के साथ मनभेद भी है...

टोंक. भाजपा की ओर से आयोजित जन आक्रोश यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक शनिवार को सर्किट हाउस में यात्रा के जिला प्रभारी व पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ की उपस्थिति व जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा की अध्यक्षता में हुई। इसमें गठित जिला टीम, विधानसभा क्षेत्र संयोजक, सह संयोजक, मोर्चा अध्यक्ष के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा हुई।

There is difference of opinion along with differences in Congress.