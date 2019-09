देवली में तीन क्विंटल पॉलीथिन जब्त

देवली. उपखण्ड अधिकारी Subdivision officer अशोक कुमार त्यागी के निर्देश पर गुरुवार को नगर पालिका प्रशासनMunicipal administration ने शहर के बाजार में कार्रवाई Action in the city market करते हुए तीन क्विंटल पॉलीथिन जब्त Three quintal polythene seized की है।

उक्त कार्रवाई से दुकानदारों में हडक़प Shopkeepers मच गया। अधिशाषी अधिकारी सुरेशकुमार मीणा ने बताया कि उक्त कार्रवाई मुय बाजार, सब्जी मण्डी Vegetable market व चर्च रोड सहित क्षेत्रों में की गई। जहां दुकानदार व ठेला विके्रताओं Shopkeepers and Progress Dealers की तलाशी ली गई।

इसमें 300 किलो पॉलीथिन जब्त कर दुकानदारों को पॉलीथिन के दुष्परिणाम Side effects of polyethylene , उपयोग करने पर कानूनी नियमों की जानकारी दी। फिलहाल पालिकार्मियों ने दुकानदारों ने हिदायत देकर छोड़ दिया। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी अशोक कुमार त्यागी भी कार्रवाई दल के साथ थे।

पीपलू (रा.क.). क्षेत्र के संदेड़ा से खेड़ापति बालाजी धाम के दर्शनों के लिए मंगलवार को धूमधाम से पदयात्रा रवाना हुई। यह पदयात्रा गांव के श्रीचारभुजानाथ मंदिर से सुबह ध्वज पूजा अर्चना कर जुलूस निकाले जाने के साथ रवाना हुई। पदयात्रा में श्रद्धालु शामिल भक्ति भजनों पर नाचते गाते हुए चले।ट्रैक्टर में सजी झांकी आकर्षण का केन्द्र बनी रही।

निवाई. श्रीकल्याण पैदल यात्रा संघ के तत्वावधान में शुक्रवार सुबह 8 बजे पदयात्रा गाजे- बाजे के साथ रवाना होगी। कपिल खण्डेलवाल व सतीश चौधरी ने बताया कि पदयात्रा राधादामोदर मंदिर से ध्वज पूजन और भगवान कल्याण जी झांकी के साथ रवाना होगी। पदयात्रा का जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ डिग्गी के लिए रवाना होगा। इस दौरान शहर के विभिन्न मार्गों में पदयात्रियों पर पुष्पवर्षा की जाएगी।

श्रीकल्याण पदयात्रा सेवा समिति के तत्वावधान में गुरुवार को श्रीकल्याण धणी मंदिर डिग्गी के लिए 23वीं पदयात्रा गाजे बाजे के साथ रवाना हुई।श्रीकल्याण सेवा समिति के श्योजी लाल जाट व भैरूलाल गुर्जर ने बताया कि भानु प्रताप सिंह व शौर्य प्रताप सिंह ने कस्बे में स्थित श्रीकेशवराय मंदिर में ध्वज पूजन के बाद पद यात्रा को रवाना किया।

सिरस. खलीलाबाद गांव में स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में बुधवार को भजन संध्या हुई। एस. एन शर्मा आदि ने भजनों की प्रस्तुति दी। ठाकुरजी की नयनाभिराम झांकी सजाई गई।