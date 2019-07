बजरी के अवैध परिवहन को रोकने के लिए बनास में खाई खोद रास्ते किए बंद

राजमहल. कस्बे के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court Order On Sand Mining In Rajasthan) की अवहेलना कर बनास नदी Banas river क्षेत्र में हो रहे बजरी के अंधाधुध खनन gravel mining पर जब पुलिस को बजरी परिवहन Gravel transport के रास्ते बंद करवाने की याद नहीं आई तो परेशान ग्रामीणों नेे रात को बनास नदी के बजरी परिवहन के रास्तों पर खाई खोद कर खनन के रास्ते बंद Closes the way of mining कर दिए है।

read more: 25 लीज को नहीं मिली पर्यावरणीय मंजूरी, अटक गई बजरी की लीज

ग्रामीणों ने बताया कि पहले बजरी खनन बंद Gravel mining stopped नहीं होने पर प्रशासन की ओर से बनास नदी के बजरी रास्तों पर खाईंया खोदकर खनन कार्य बंद करवा दिया जाता था, जिससे बजरी के ट्रैक्टर बनास में नहीं पहुंच पाते थे।

read more:पति सेना में, पत्नी लड़ रही सरकार से, सीएम व डिप्टी सीएम से भी लगा चुकी है गुहार

पुलिस-प्रशासन Police administration को कई बार अवगत कराने पर भी ऐसा नहीं होने पर राजमहल व बोटून्दा गांव के लोगों ने अपने स्तर पर जेसीबी jcb मशीन मंगवा कर बजरी के रास्तों पर खाईंया खुदवा दी गई है, जिससे गांव में गुरुवार को बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से कुछ राहत मिली है।

read more:चिकित्साकर्मी था दोस्त, उससे लिया 'मौत' का इंजेक्शन



खननकर्ताओं की हिमाकत, कब्रिस्तान का गेट तोड़ निकाला रास्ता

टोंक. अवैध खनन से जुड़े लोग पुलिस तथा लोगों को पीटने के साथ अब धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही बहीर क्षेत्र में भी हुआ। यहां पत्थर खननकर्ताओं ने कब्रिस्तान के गेट को तोड़ दिया और उसके बीच से वाहन ले जाने का रास्ता निकाल लिया।

read more:देखिए 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, वो भी सिर्फ 20 रुपए में

शिकायत लोगों ने की तो खननकर्ताधमका रहे हैं। ऐसे में बहीर के लोगों ने पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी से शिकायत की है। साथ ही वक्फ बोर्ड को भी मामले में कार्रवाई करने को कहा। बहीर के सईद खान, मोहम्मद मियां, रज्जाक आदि ने बताया कि कब्रिस्तान के समीप पहाड़ पर है।

read more:दरिंदगी का हद: प्रेग्नेंट बहू को पहले ससुर ने पिटवाया, फिर लगा दी आग

जहां अवैध रूप से पत्थर का खनन किया जाता है। खननकर्तावाहनों में पत्थर भरकर गुजरते हैं। कईबार पुलिस कार्रवाईके डर से वे कब्रिस्तान में वाहनों को छुपा देते हैं। ऐसे में उन्होंने कब्रिस्तान के गेट तोड़ दी। इससे कब्रिस्तान में आवारा पशु जाने लगे हैं। साथ ही खननकर्ताओं ने कब्रिस्तान के बीच रास्ता भी बना लिया है। इससे मुस्लिम समाज में नाराजगी है।

read more:दूसरों को हथकड़ी पहनाने वाले दरोगाजी खुद लिए गए हिरासत में



खामोश बैठा है वन विभाग

शहर की पहाडिय़ों पर लगातार अवैध खनन जारी है। वन विभाग गाहे-बगाहे ही कार्रवाई कर रहा है। लगातार गश्त नहीं होने से पत्थर खनन जारी है। पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जिला मुख्यालय की मुख्य सडक़ों पर दौड़ रही है। इसके बावजूद प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है।

tonk News in Hindi, Tonk Hindi news