किदवई पार्क में दौड़ेगी टॉय ट्रेन

टोंक. नगर परिषद की ओर से किदवई पार्क में लगाई गई टॉय ट्रेन का उद्घाटन Inauguration of toy train शुक्रवार को सभापति लक्ष्मी जैन ने फीता काटकर किया सभापति ने कहा कि नगर परिषद द्वारा अमृत अटल योजना Amrit Atal Yojana के तहत पार्कों को बढ़ावा Promote parks देने के साथ ही बच्चों के मनोरंजन Children's entertainment के साधन पार्क में विकसित Instrument developed in the park किए जा रहे है

read more : कृषि उपज मंडी में मूंगफली की बंपर आवक

अभी यह नि:शुल्क चलाई जाएगी। इसमे 15 साल तक के बच्चें बैठ सकते हैं। इस अवसर पर भाजपा जिलाउपाध्यक्ष बैणी प्रसाद जैन, पार्षद गंगाधर यादव, ओम अजमेरा, मुकेश सैनी, चौथमल सैनी, विकास लोदी, शकील खान, नाजमा परवीन, निलिमा आमेरा, माधवदास बालानी, सीताराम सैन, विनायक जैन, विकार खान, रमेश काला सहित अनेक उपस्थित थे।

read more : मालपुरा में अधिकारियों को दिए निर्देश: आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर होगी सख्त कार्रवाई- शर्मा

फर्जी तरीके से पट्टा बनवाने का आरोप

पुरानी टोंक थाने में फर्जी कागजात तैयार कर मकान का पट्टा बनवाने का आरोप लगा दम्पती के खिलाफ दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि मामला काला बाबा पुरानी टोंक हाल हिम्मत नगर जयपुर निवासी डॉ. रतनलाल जैन ने दर्ज कराया है।

read more : मालपुरा में कर्फ्यू व दीपावली पर्व को लेकर आई बड़ी खबर, जिला कलक्टर ने अधिकारियों को दिए ये आदेश

इसमें बताया कि उसने पुरानी टोंक में मकान १६ सितम्बर १९५६ में सोभाग कंवर से खरीद कर दस्तावेज लिए थे। इसके बाद ६ नवम्बर १९५६ में नगर परिषद से निर्माण स्वीकृति लेकर निर्माण कराया था। उन्होंने बताया कि आरोपी उम्मेद सिंह ने उक्त मकान के अपने नाम फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान का पट्टा पत्नी गुलाब कंवर के नाम १३ मार्च २०१८ को तैयार करा लिया। जबकि कब्जा उसके पास है। पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी।

टोंक में टॉय ट्रेन की शुरुआत करती सभापति व अन्य।