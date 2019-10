लोक परिवहन बस की टक्कर से दो भैंस की मौत

दूनी. जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सरोली गांव चौराहे पर राजमार्ग पार कर खेतों की ओर जा रही भैंसों को जयपुर की ओर से आ रही लोक परिवहन सेवा Public transport service की बस ने टक्कर मार दी, इससे दोनो भैंसों की घटनास्थल पर मौत Buffalo died at the scene हो गई।

नाराज पशुपालकों ने ग्रामीणों Angry ranchers के सहयोग से पीछाकर बस पकड़ Catch the bus after सरोली पुलिस को सौंप दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मृत भैंसों का पोस्टमार्टम करा Get a buffalo done दफना दिया। इस दौरान एक घंटे तक जयपुर-कोटा लेन Jaipur-Kota Lane पर आवागमन बंद रहा।

इसी दौरान जयपुर से कोटा जा रहे राज्यमंत्री चांदना ने घटना स्थल पर आधा घंटे रूक कर पशुपालक व ग्रामीणों Cattle ranchers and villagers से घटना की जानकारी लेकर देवली एसडीओ व थानाप्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर एसडीओ ने फाइल तैयार होकर आने पर आर्थिक सहायता दिए जाने का भरोसा दिलाया।

कार्यवाहक सरोली चौकी प्रभारी भैंरूलाल जाट ने बताया की भैंसें सरोली निवासी पशुपालक देवरीराज गुर्जर की है। थानाप्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया की पशुपालक भैंसों को राजमार्ग के पार चराई को लेकर जा रहा था।

इस दौरान जयपुर की ओर से तेज गति से आ रही लोक परिवहन की बस ने भैंसों को टक्कर मार दी। इससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। इस मौके पर भाजपा नेता सत्यनारायण जाट, ग्रामीण देवलाल गुर्जर, रघुराज गुर्जर व दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे।

निवाई. बरोनी थाने पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक में भैसों को भरकर ले जाते हुए एक जने गिरफ्तार किया हैं। बरोनी पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम को थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोक कर तलाशी ली गई। ट्रक पर चढ़ कर देखा तो उसमें अवैध तरीके से भैसों को भर रखा था।

पूछताछ में ट्रक चालक रसकन निवासी अलवर कयूम खान बताया कि वह झालावाड़ से 39 भैसें ट्रक में भरकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में ले जाना बताया। पुलिस ने पशु क्रुरता अधिनियम के तहत चालक को गिरफ्तार किया हैं।