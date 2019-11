दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव की शुरुआत

देवली. शहर के आदर्श इण्डियन पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव Cultural Program Festival की शुरुआत हुई।संस्था निदेशक मोहित अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में पहले दिन मुख्य अतिथि पालिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह चौधरी व विशिष्ट अतिथि डॉ. अनंत जैन, डॉ. राजकुमार गुप्ता रहे।

विभिन्न देवी-देवताओं, Various deities, कार्टून किरदारों, cartoon characters , फल-सब्जियों fruits and vegetables व महापुरुषों की वेशभूषा Costumes of great men का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग Junior class में जीविशा मीणा प्रथम, नियांशी जैन द्वितीय व नवांश जैन तृतीय स्थान पर रहे है।

सीनियर वर्ग में राघव गुप्ता प्रथम, अनन्या द्वितीय, देवांश अग्रवाल तृतीय रहा। युगल नृत्य में रिद्म जैन व स्वधा जिन्दल प्रथम, आराध्या गुप्ता, सार्वी द्वितीय तथा धनवी, यशस्व गुप्ता तृतीय स्थान पर रहे। मुख्य अतिथि नसांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। संचालन मोनिया व रंजना जैन ने किया।

लाम्बाहरिसिंह. कस्बे में हरिसागर कुण्ड स्थित रामेश्वर वाटिका में शुक्रवार को धर्मसभा आयोजित हुई। इसमें गुजरात सावर कुण्डला से आए संत रामदास ने कहा कि संस्कृत ही देश की संस्कृति है, आध्यात्मिक ही देश का आधार है। उन्होंने कहा कि साक्षरता ही देश की सभ्यता है, मानवता पर प्रवचन करते हुए कहा कि अपने दुखो को छुपाकर दुसरो को सुख देना ही महानता है।

उन्होंने स्वच्छता ही देश की शान की बात कही। ग्रामीण महेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि महाआरती कर भोग लगा भण्डारे में 551कन्याओं समेत श्रद्वालुओं को पंगत प्रसादी वितरण किया गया।भण्डारे में राजेश शर्मा, मुकेश माली, रवि शर्मा, महेश बडालिया समेत कई ग्रामीण सेवा जुटे थे। इस दौरान कस्बे समेत आस-पास के गांवों से आए कई श्रद्धालु मौजूद थे।

टोंक. विवेक महाविद्यालय में चल रही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के तहत टेस्ट परीक्षा का आयोजन शुक्रवार को हुआ। निदेशक प्रदीप शर्मा ने बताया कि टेस्ट परीक्षा में बीए व बीएससी के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस टेस्ट का मकसद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की शिक्षा का आंकलन करना है। महाविद्यालय में परीक्षा की तैयारियां दो महीनों से चल रही है।

इस दौरान कला प्रभारी श्रवणलाल मीणा, नरेन्द्र बैरवा, हेमराज बैरवा, ओमप्रकाश, शोभागमल मीणा, विक्रमराज शर्मा, इरम खान, महेश शर्मा, अभिषेक कर्णावत, धोलूराम मीणा, ब्रजराज शर्मा, राहिल खान आदि मौजूद थे।