बीसलपुर बांध से समुद्र में चला गया दो साल का पानी

राजमहल. बीसलपुर बांध Bisalpur Dam से 19 अगस्त से सोमवार शाम पांच बजे तक 30 टीएमसी पानी छोड़ा जा चुका है। यह पानी बांध से बनास नदी Banas River with water dam से खण्डार के पास चम्बल नदी Chambal River में मिलता है। वहीं चम्बल से यूपी के ऐटा के पास यमुना व इलाहबाद Yamuna and Allahabad में गंगा नदी में मिलता है।

वहीं गंगा से यह पानी This water from the Ganges बंगाल की खाड़ी होता हुआ समुद्र में चला जाता है Goes to sea । जयपुर, अजमेर व टोंक जिले में प्रतिवर्ष 16.2 टीएमसी पानी पेयजल के लिए तीनों इंटेक पम्प से की जाती है। ऐसे में करीब दो वर्ष का पानी Two years of water बीसलपुर बांध से समुद्र Sea from Bisalpur dam में जा चुका है।

इधर, रविवार शाम को बनास में बांध का एक गेट A gate of the dam को एक मीटर तक खोलकर बनास नदी में प्रति सेकंड 6 हजार 10 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी, जिसे सोमवार सुबह 8 .30 बजे दो गेट 9 व 10 नम्बर को डेढ़- डेढ़ मीटर तक खोलकर बनास में पानी की निकासी बढ़ाकर प्रति सेकंड 18 हजार 30 क्यूसेक कर दी गई है।

बांध क्षेत्र Dam area में बीते 24 घंटों के दौरान कुल 36 एमएम बारिश दर्ज Rain recorded की, वहीं सीजन की अब तक कुल 729 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है। बांध परियोजना Dam project के अभियंताओं के अनुसार गत 19 अगस्त से लेकर अब तक बांध से बनास नदी में लगभग 30 टीएमसी पानी की निकासी की जा चुकी है। वहीं बांध के कुल जलभराव Total waterlogging में 38.70 टीएमसी पानी का भराव होता है।

बाईं नहर में बढ़ाया पानी

बीसलपुर बांध परियोजना की ओर से टोडारायसिंह उपखंड क्षेत्र के तालाबों को भरने के लिए पूर्व में बांध की बाईं मुख्य नहर में 95 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, जिसे सोमवार को बढ़ाकर 100 क्यूसेक कर दिया है।

इसी प्रकार टोडारायसिंह उपखंड क्षेत्र के अब तक लगभग 10 तालाब व एक दर्जन से अधिक फार्म पॉन्ड व नाडियां भरी जा चुकी है। इसी प्रकार गणेता, बीबोलाव व बनेडिया बुजुर्ग गांव के तालाब भरने अभी बाकी हैं।