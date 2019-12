कार की टक्कर से सडक़ पर घायल भैंस को उठा रहे दो युवकों की मौत, चार घायल

Death of two youths in crash: दुर्घटना में सडक़ मार्ग पर पड़ी भैंसों के इलाज के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली में डालने के दौरान कार की टक्कर से दौ जनों की मौत हो गई है।