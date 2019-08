video : वीडियो देखते मोबाइल फटा, दो बच्चे घायल

रानोली कठमाणा. क्षेत्र के हमीरिया में एक मोबाइल में विस्फोट Mobile explosion होने से दो बच्चे घायल Injured two children हो गए। जानकारी अनुसार हमीरिया के विशाल (7) व अभिषेक (10) पुत्र लालाराम मोबाइल पर वीडियो Video on mobile देख रहे थे।

इतने में ही अचानक मोबाइल में विस्फोट हो गया। बच्चों के शरीर On children's body पर जगह-जगह जख्म हो गए। परिजन घायल बच्चों को पीपलू सामुदायिक अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर condition serious होने पर प्राथमिक उपचार first aid करते हुए टोंक रैफर किया गया।

टोडारायसिंह. मोर में बिजली गरजने से thunderstorms राउमावि मोर के पुराने भवन की दीवारें व पट्टिया क्षतिग्रस्त Bandage damaged हो गई। सीएलजी सदस्य रमेश चंद साहू ने बताया कि मोर में पांच दशक पुराने भवन में राउमावि संचालित है, जिसमें करीब पांच सौ विद्यार्थी अध्ययनरत है।

बिजली गिरने से दो कमरो में करीब आधा दर्जन पट्टियो Half dozen straps में दरार आ गई। सुरक्षा की दृष्टि से उक्त कक्षा कक्ष (कमरों) में विद्यार्थियों The students को बैठाना बंद किया गया है साथ ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है।

टोंक. कोतवाली थानान्तर्गत पोस्ट ऑफिस के समीप महिन्द्रा फाइनेंस कम्पनी की शाखा का ताला तोडकऱ चोर बुधवार रात एलइडी समेत सामान ले गए। इसका मामला प्रबंधक आशीष ने कोतवाली थाने में दर्जकराया है।



इसमें बताया कि चोरों ने रात को शाखा के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा और अंदर चले गए। जहां उन्होंने दो कक्षों के और ताले तोड़ दिए।

चोर यहां रखे 5 कम्प्यूटर की एलइडी, सीसीटीवी कैमरे की एलइडी, कैमरे की हार्डडिस्क तथा वहां रखे रिकॉर्डले गए। चोरों ने कैशियर कक्ष के कांच को भी तोड़ दिया। वे कक्ष में गए, लेकिन उन्हें वहां कोई नकदी नहीं मिली। गुरुवार सुबह शाखा पहुंचे कर्मचारियों को चोरी गए सामान का पता चला।



बस स्टैण्ड से बाइक चोरी: देवली. शहर स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड से बाइक चोरी होने का गुरुवार को देवली थाने में मामला दर्ज हुआ है।

थाना प्रभारी गयासुद्दीन ने बताया कि बाइक चोरी की रिपोर्ट बंूदी जिले के बरुंधन निवासी रामेश्वर मेहरा ने दर्ज कराई। इसमें बताया कि बुधवार रात 9 बजे वह रोडवेज बस स्टैण्ड स्थित एक ढाबे पर खाना खाने आया। कुछ देर बाद खाना खाकर लौटने पर बाहर खड़ी बाइक गायब मिली।