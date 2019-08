चारों ओर पानी ही पानी: पानी के आगोश में हजारों बीघा फसलें

टोडारायसिंह. बीसलपुर बांध Bisalpur Dam के पूर्ण भराव बाद कैचमेंट एरिया Catchment area व बांध किनारे दर्जनों गांवों Dozens of villages की हजारों बीघा खेतों Thousands of bigha farms में खड़ी फसलें पानी में डूब Steep crops were submerged in water. गई। उल्लेखनीय है कि बीसलपुर बांध सोमवार दोपहर 3 बजे बाद पूर्ण भराव 315.50 आर.एल. मीटर की ओर अग्रेसित हुआ।

वहीं पानी का फैलाव Water spill बढऩे से बांध किनारे टोडारायसिंह क्षेत्र के थड़ोला, पंचमुखी कॉलोनी, शम्भूनगर, लाडपुरा, प्रधाननगर, सुरजपुरा, थडोली, सुरजपुरा, भासू, रामसिंहपुरा, भगवानपुरा, टोपा कालोनी, दाबड़दुम्बा की आंशिक डूब में आए खेतों में पानी Field water भर गया।

जहां किसानों ने हजारो रुपए खर्च कर बड़ी उम्मीदो से मक्का, बाजरा, तिल व ज्वार की फसल के अलावा सब्जियां बोई थी। इधर, ज्यों-ज्यों पानी का भरवा बढ़ता गया किसानो के चेहरे मायूस हो गए।

थड़ोला निवासी पोखरलाल गुर्जर, दाबड़दुम्बा निवासी जितेन्द्र सिंह समेत अन्य किसानों का कहना है कि बांध किनारे स्थित गांवों Field water के नजदीक पानी पहुंच गया है। खेत पानी से लबालब हो गए है। बरसात अधिक होने से जहां एक ओर किसान खुश हैं, वहीं दूसरी ओर फसलें खराब होने से दु:खी भी है।

टोंक. राजमहल ञ्च पत्रिका. बीसलपुर बांध से गेट खुलने से निकला पानी राजमहल, छान, पालड़ा, टोंक, गहलोद, जेबाडिय़ा, भांची, देवली, मण्डावर होता हुआ सवाई माधोपुर की सीमा में प्रवेश करता है। सवाई माधोपुर के खण्डार में उक्त पानी चम्बल में मिलता है।

5 डिवीजन बनाए थे

बांध निर्माण के लिए विभाग की ओर से 5 डिवीजन बनाए गए थे। इनमें एक मुख्य अभियंता, 2 अधीक्षण अभियंता, 5 अधिशासी, 25 सहायक अभियंता व 100 कनिष्ठ अभियंताओं का योगदान रहा। वर्ष 1988 में इसका निर्माण शुरू हुआ।