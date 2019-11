धर्म की शरण में जीवन का कल्याण : आर्यिका

डिग्गी. गणिनी आर्यिका विशुद्धमति Ganini Aryika Vishudhamati का ससंघ बैण्ड-बाजों के साथ मंगल प्रवेश Mars entrance with band-eagle रविवार सुबह लावा गांव में हुआ।

संघ में लावा गांव से बनी क्षुल्लिका विश्रुतमति Khullika vishrutmati का भी अपने गांव में दीक्षा Initiation in village लेने के बाद प्रथम बार आगमन पर गांव के जैन सहित अन्य समाज के लोगों ने भी घर-घर के बाहर रंगोली सजाकर, Decorating Rangoli outside, पुष्पवर्षा व चरण प्रक्षालन Wreath and stage wash कर स्वागत किया।

दिगम्बर जैन मन्दिर में प्रवास कर रहे आचार्य इन्द्रनन्दी के ससंघ का आर्यिका संघ से मधुर मिलन हुआ। लावा गांव में एक साथ दो संघों के कुल 22 संतों व आर्यिकाओं के आने से चारों तरफ का माहौल धर्ममय हो गया। इस अवसर पर धर्मसभा में आर्यिका विशुद्धमती ने कहा कि मनुष्य धर्म की शरण में आकर ही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है।

धर्म का मार्ग ही जीवन के पथ का सही मार्ग है। मनुष्य को सांसारिक मोह-माया से दूर रहकर हमेशा जीवन में जैन सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए। संतों के जिस नगर में चरण पड़ जाते हैं वह नगरी धन्य हो जाती है। शाम को आचार्य इन्द्रनन्दी व आर्यिका विशुद्धमति के 22 मुनि व आर्यिकाओं के संघ ने अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी के लिए विहार किया।

अग्रवाल समाज चौरासी के अध्यक्ष हुकमचन्द जैन ने बताया कि आचार्य इन्द्रनन्दी व आर्यिका विशुद्धमति के सभी संतों व आर्यिकाओं का सोमवार को अग्रवाल सेवा सदन में सुबह 9 बजे मंगल प्रवेश होगा। अग्रवाल सेवा सदन में दोनों संघों के सान्निध्य में आगामी दिनों में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।