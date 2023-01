Submitted by:

टोंकPublished: Jan 24, 2023 11:54:18 am

बजट के बाद खुशी के समाचार लेकर आऊंगा दूनी में हो ट्रोमा अस्पताल... -दूनी में कन्या महाविद्यालय भवन का किया शिलान्यास दूनी. क्षेत्रीय विधायक हरीशचन्द्र मीणा ने रविवार को करोड़ों की लागत से बनने वाले राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन का शिलान्यास कर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विधायक मीणा ने दूनी में ट्रोमा अस्पताल की जरूरत महसूस करते हुए कहा कि बजट के बाद खुशी के समाचार लेकर आऊंगा। साथ ही कन्या महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के लिए लाखों की घोषणा कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समा

Will bring happy news after the budget