रियलिटी शो 'द वॉयस सीजन 3' से बाहर हुए ए.आर रहमान, ये चौंकाने वाली वजह आई सामने

संगीतकार ए.आर. ( A. R Rahman ) रहमान म्यूजिक रिएलिटी शो 'द वॉयस'( The Voice ) के ग्रैंड फिनाले का हिस्सा नहीं होंगे। रहमान ने हाल में ट्वीट किया, 'दुर्भाग्यवश खराब स्वास्थ्य के चलते स्टार प्लस पर आने वाले शो 'द वायस' के ग्रैंड फिनाले में नहीं आ सकता।'

वह आगे लिखते हैं, 'शीर्ष 4 प्रतिभागियों को शुभकामनाएं। अच्छे से अपना प्रदर्शन करें और हमें गर्व महसूस कराए। ईश्वर आपका भला करें।' रहमान इस शो में 'सुपर गुरु' रहे हैं जिसमें प्रतियोगियों को अदनान सामी, कनिका कपूर, हर्षदीप कौर और अरमान मलिक द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

चोरी-छिपे इस एक्ट्रेस के घर पहुंचे कार्तिक आर्यन, कैमरा देखते ही हो गए रफूचक्कर

Unfortunately can’t make it to the #GreatGrandFinale of #TheVoiceonStarPlus due to my health. 😔

Wishing the best to the top 4 contestants. Shine bright and make us proud. 👍 God bless! @starplus @ArmaanMalik22 @HarshdeepKaur @TheKanikakapoor @AdnanSamiLive @Banijayasia