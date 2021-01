Abhinav Shukla ने Rakhi Sawant को इस तरह पहनाई साड़ी, यूं नजदीकियां देखकर क्या होगा रुबीना दिलैक का हाल?

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में राखी सावंत (Rakhi Sawant) का अंदाज फैंस को शुरू से ही पसंद आ रहा है। पिछले हफ्ते सलमान खान (Salman Khan) ने कहा था कि राखी सबसे बढ़िया दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं। राखी की यही मस्ती उन्हें अभी तक खूब तारीफें दिला रही हैं। वहीं हाल ही में राखी रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) पर लाइन मारती हुई दिखाई दीं थी। अब राखी ने इससे एक कदम आगे बढ़ा लिया है। राखी कहती हैं कि अभिनव मुझे साड़ी पहनाएंगे जिसके बाद ऐसा होता भी दिखाई दे रहा है। राखी और अभिनव की ये नजदीकियां देखकर जाहिर है कि रुबीना को मिर्ची लगने वाली है।

