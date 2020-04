कविता कौशिक ने पीएम मोदी के नए लॉकडाउन पर पूछा सवाल, कहा- स्पीच में कुछ नया था क्या, मैंने कुछ मिस किया?

नई दिल्ली | कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 दिन का लॉकडाउन बढ़ाते हुए इसे 3 मई तक करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में स्टार्स की तरफ से भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जिसमें अब टीवी की दबंग पुलिस अफसर कविता कौशिक ने एक ट्वीट किया है जो खूब वायरल हो रहा है। कविता ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी की स्पीच को लेकर सवाल पूछा है कि क्या कुछ नया था जो मैंने मिस कर दिया।





Did I miss anything? Anything new in the speech? Besides Lockdown extension till 1st week of May or more depending on cases as announced by most state representatives already, anything else ? Anything hopeful ?

कविता कौशिक ने अपने ट्विटर पर लिखा - क्या मैंने कुछ मिस किया? क्या स्पीच में कुछ नया था? लॉकडाउन के मई के पहले हफ्ते तक बढ़ने और कुछ मामलों को देखते हुए राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा पहले से ही इसे बढ़ा दिया गया था, इसके अलावा कुछ नया? कुछ उम्मीद भरा? कविता के इस ट्वीट पर कुछ उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ उनकी टांग खिंचाई करते हुए नजर आ रहे हैं।





The disparity in India is heartbreaking, few weeks back crores were spent on welcome decorations which clearly went unnoticed and unappreciated else why the warning tone while asking for meds,and now these sights of no help or care provided to our own citizens cos they are poor💔 https://t.co/ngfQqKOeGm