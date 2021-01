मुस्लिम पति के खिलाफ एक्ट्रेस Preity Talreja ने थाने में कराई शिकायत, धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप

नई दिल्ली। मनोरंजन जगत की ओर से एक के बाद एक कई शॉकिंग खबरें सामने आ रही हैं। जिसमें से एक खबर कृष्दासी फेम एक्ट्रेस प्रिति तलरेजा ( Preity Talreja ) की ओर से आ रही है। एक्ट्रेस ने अपने पति अभिजीत के खिलाफ मारपीट और धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती करना, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। इस बात की जानकारी खुद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। जिसमें उन्होंने अपनी एक तस्वीर और सीसीटीवी की एक फुटेज शेयर की है।

He can beat me and my family in public but I can't expose him in public? Why? If I do so! It's for PR?

what a mentality we ppl have🙏 — Preity talreja (@preitytalreja) January 4, 2021

I have submitted a complaint of fraud and forceful conversion assault and even mental and physical torture at khadakpada police station and even at ACP/DCP office but no reply from your end @MumbaiPolice @CMOMaharashtra @CPMumbaiPolice — Preity talreja (@preitytalreja) December 29, 2020

प्रीति ने जो तस्वीर शेयर की है। उसमें उनके चेहरे पर कई निशान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी की वीडियो में उनके पति उन्हें मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रीति ने सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट किए हैं। जिसमें उन्होंने अपन दर्द को बयां किया है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले भी पुलिस में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं। लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाही नहीं की गई। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) को भी टैग करते हुए लिखा है कि 'आदरणीय सीएम सर मैंने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिसने प्रेम के नाम पर उनसे धोखा किया गया है।

उनका इस्तेमाल किया और एक फर्जी मुस्लिम निकाह करके ये यकीन दिलाया कि उनकी आधिकारिक तौर पर शादी हो गई है और मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है।' ट्वीट के बाद खड़कपाड़ा कल्याण पुलिस ने प्रिटी की शिकायत पर पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

FIR is done thankyou everyone for support but this is just a Beginning journey is difficult I know I will stand still and keep fighting no matter what ppl say thankyou @MumbaiPolice @ThaneCityPolice @SunainaHoley @KiritSomaiya @sharmarekha rupali daunde mam and gaikar sir — Preity talreja (@preitytalreja) January 6, 2021

प्रीति ने 3 साल पहले अभिजीत पेटकर ( Abhijit Patekar ) से शादी की थी। वह एक जिम के ओनर हैं। उनके पति मुस्लिम हैं। दोनों ने ही अपनी मर्जी से मस्जिद में निकाह किया था। बताया जा रहा है कि मुस्लिम नियमों के अनुसार मस्जिद से उन्हें शादी के कोई सर्टिफेकट नहीं दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रीति के पति उन्हें रोज़ाना धर्म बदलने को लेकर पीटा करते हैं। जिससे परेशान होकर अब उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया है। पुलिस ने एक्ट्रेस के पति के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर ली है और अपनी कार्यवाही भी शुरू कर दी है।