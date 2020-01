फिनाले होने से पहले ही सामने आया 'बिग बॉस 13' के विनर का नाम, जाने कौन है वो

नई दिल्ली। 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) का सीजन दर्शकों को तो लुभा ही रहा है लेकिन एक्स कंटेस्टेंटस भी इस शो के रंग में रंग चुके हैं। इस शो में हो रही हर अपडेट से अवगत भी हैं। एक्स कंटेस्टेंट शो से इतना प्रेरित हो गए है कि इस सीजन के विनर तक की नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि शो की एक्स कंटेस्टेंट रहीं एक्ट्रेस युविका चौधरी (yuvika chaudhary) ने इस शो के विनर को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है। युविका ने ट्वीट किया, 'मैं विनर को पहचान सकती हूं क्योंकि मैंने एक विनर से शादी की है। इस सीजन यानी बिग बॉस 13 का विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) होंगे।'

I can recognise a winner when I see one as I have married the perpetual winner of shows that Sid Shukla is going to win BB13 #ChartbusterSid pic.twitter.com/XjLxaVAwNL