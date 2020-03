'रामायाण' फिर से प्रसारित होने पर दर्शकों ने की इन सीरियल्स को भी दिखाने की मांग

मुंबई। देशभर में 21 दिन के लोक डाउन के दौरान दर्शकों की डिमांड पर दूरदर्शन पर 'रामायण' सीरियल का प्रसारण शनिवार सुबह से शुरू हो जाएगा। सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की।

इस घोषणा के बाद लोगों ने अपने—अपने पसंदीदा सीरियल्स को प्रसारित करने की डिमांड रखी है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि 'रामायण' के साथ ही पॉपुलर सीरियल 'अलिफ लैला', 'महाभारत' और 'चाणक्य' भी दिखाया जाए। लोगों का कहना है कि अगर 'रामायण' दिखाई जा सकती है, तो फिर अन्य सीरियल्स क्यों नहीं।

Can he start Alif Laila also? Or is that too Muslim. https://t.co/TUEh0EfyFN — Shehryar Khanum (@shehryar_khanum) March 27, 2020

Add the list of programmes you want them to retelecast-



Mine-

1. Dekh bhai dekh

2. Malgudi days

3. Chitrahar

4. Vikram Betal

5. Chandrakanta

6. Shaktiman

7. Alif Laila

8. Talespin

9. Ducktales

10. Mowgli



Yours ?? — Koustab (@Koustab17) March 27, 2020

1. Pokemon

2. Swat kats

3. Office Office

4. Sarabhai vs Sarabhai @TheRupali

5. Alif laila

6. Gummy bears

7 Sea Hawks

8 Captain vyom

9. Pingu

10. Zaban sambhal ke



Many would need googling https://t.co/LKA9ndoTz2 — Rajat (@Sleep_conquerer) March 27, 2020

उनका मानना है कि लोग घरों में है और बोर हो रहे हैं। ऐसे में अगर दूरदर्शन पर बीते जमाने के पॉपुलर सीरियस दिखाए जाते हैं, तो हर आयु वर्ग के लोगों का मनोरंजन हो सकेगा।

आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान आम लोग और सेलिब्रिटीज अपने-अपने तरीकों से घरों में टाइम पास कर रहे हैं। यूजर्स का अधिकतर समय मोबाइल पर बीत रहा है। मोबाइल की बात करें तो इसमें फिल्में, टीवी सीरीज और सोशल मीडिया एप्स ज्यादा देखे जा रहे हैं।